بالصور | محمد الحناوى مرشح مجلس النواب: انحيازى للحق وأصحاب المطالب العادلة

أعلن محمد الحناوى المحامى ومرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة قسم النزهة والتجمع وبدر والشروق والقطامية أن شعاره الانحياز لاصحاب الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة لأن الحقوق قبل العهود.

وقال المحامى محمد الحناوى فى رسالة للناخبين إن المرشح عليه مسئولية البعد عن إطلاق الوعود الزائفة، والناخب عليه مسئولية تحكيم عقله وحسن اختيار من يمثله. وذكر المحامى محمد الحناوى أنه سيقف دوما مع صاحب الحق، ولو لم يمنحنى صوته وسيقف ضد من يحيد عن الحق ولو منحنى صوته.

وقال إن صدق المرشح مع الناخبين هو أفضل الطرق للنجاح والفوز بثقتهم ولابد من تقديم أفكار ورؤى واقعية لحل المشاكل بدلا من الشعارات الحنجورية.

وذكر المرشح محمد الحناوى أن حلمه مثل كل أبناء جيله من المصريين أن تكون مصر دولة آمنة مستقرة ويسودها مبدأ العدل والمساواة.