فيديو.. تاريخ أسود وفضائح لجماعة الإخوان تحت قبة البرلمان

استعرضت قناة "extra news"، صحيفة سوابق برلمان الإخوان 2012، الذي تضمن عددًا من الفضائح والمهازل التي لم يشهدها أي من برلمانات العالم، ذلك البرلمان الذي كان يترأسه الإخواني سعد الكتاتني عضو مكتب إرشاد الجماعة الإرهابية.

وأشار التقرير، إلى أنه بقدر المخالفات القانونية غير المسبوقة شهد برلمان الإخوان، أغرب الوقائع منها رفع النائب ممدوح إسماعيل آذان العصر داخل قاعة المجلس خلال أعمال الجلسة، ومن فضائح ذلك البرلمان التي أثارته استغراب الكثيرين، عندما قام نائب إخواني بعمل رقية شرعية على الهواء لمباشرة لأحد زملاءه.

كما تضمن موقف آخر مثير للاستعجاب، حيث رفع نائب بمجلس الإخوان ورقة مكتوب عليها رغبته الذهاب إلى الحمام، وحينما وجه نائب اللوم لسعد الكتاتني رئيس المجلس حينها لعدم إعطاءه الكلمة لمدة طويلة كان رد الكتاتني غريبا قائلا "سأعوضك وتقبل من بومبني ماركة هولز تم إهدائها إلي ولكن أخصك بها نظرا لما سببته له من أضرار"

أيضا شهد برلمان 2012 قيام النائب أنور البلكيمي بتقديم بلاغ اتهم 5 مجهولين ملثمين بمهاجمته في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وتحطيمه أنفه وسرق 150 ألف جنيه إلا أن التحقيقات بينت أنه أجرى عملية تجميل في أنفه في نفس التوقيت.