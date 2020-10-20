أقل بيع في "قناة السويس".. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-10-2020

سجّل سعر الدولار استقرارًا مقابل الجنيه المصري، وذلك خلال بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء 20 أكتوبر الحالي في البنوك وشركات الصرافة.

وسجّل الدولار أعلى سعر للبيع والشراء بـ15.75 جنيه في 16 بنكًا هي: "مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي، الأهلي المصري، البركة، الأهلي الكويتي بيريوس المصرف المتحد، التنمية الصناعية، كريدي أجريكول، بلوم، قناة السويس، عودة، المشرق، الكويت الوطني، الإمارات دبي الوطني"، مقابل 15.65 جنيه للشراء في قائمة البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصري.

فيما جاء أقل سعر لبيع الدولار في بنوك "قناة السويس، المشرق" ليباع بـ15.72 جنيه مقابل 15.62 جنيه للشراء.

وترصد "الوطن" متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.63 جنيه، للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

واستقر الريال السعودي عند 4.17 جنيه كأعلى سعر للشراء في 5 بنوك، هي: "بلوم، وعودة، والمشرق، وقطر الوطني، وhsbc"، إذ سجّل في بنك قناة السويس نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

واستقر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.26 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في 5 بنوك، هي: "عودة، المشرق، بلوم المشرق، وhsbc"، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما سجّل اليورو ارتفاعًا بقيمة 5 قروش مقابل الجنيه مسجلًا أعلى سعرًا للشراء بـ18.41 جنيه، في بنوك "المصري الخليجي، الإمارات دبي الوطني"، ليسجّل في البنك الأهلي المصري نحو 18.41 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.37 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

أما الجنيه الإسترليني فقد سجّل أعلى سعر شراء بـ20.33 جنيه، في بنك "الاستثمار العربي"، فيما سجّل في البنك الأهلي نحو 20.22 جنيه للشراء، و20.40 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل نحو 20.20 جنيه للشراء، و20.36 جنيه للبيع.