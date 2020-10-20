استقرار الدولار في 16 بنكا.. وأعلى سعر بـ15.75 جنيه

استقر سعر صرف الدولار في بداية التعاملات اليومية، مقابل الجنيه المصري، في البنوك وشركات الصرافة صباح اليوم، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.75 جنيه.

وسجّل الدولار أعلى سعر للبيع والشراء بـ15.75 جنيه في 16 بنكا: "مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي، الأهلي المصري، البركة، الأهلي الكويتي بيريوس المصرف المتحد، التنمية الصناعية، كريدي أجريكول، بلوم، قناة السويس، عودة، المشرق، الكويت الوطني، الإمارات دبي الوطني"، مقابل 15.65 جنيه للشراء في قائمة البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصري.

وتمثلت البنوك التي تبيع الدولار بأقل سعر، في "قناة السويس، المشرق" ليباع بـ15.72 جنيه مقابل 15.62 جنيه للشراء.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.17 جنيه كأعلى سعر للشراء في 5 بنوك، هي: "بلوم، وعودة، والمشرق، وقطر الوطني، وhsbc".

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا ليسجل 4.26 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في 5 بنوك، هي: "عودة، والمشرق، وبلوم المشرق، وhsbc".

وشهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا في خلال التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، ليسجل اليورو ارتفاعا بقيمة 5 قروش مقابل الجنيه وسجل اليورو أعلى سعرا للشراء بـ18.41 جنيه، في بنوك "المصري الخليجي، الإمارات دبي الوطني"، وسجل الإسترليني أعلى سعر شراء بـ20.33 جنيه، في بنك "الاستثمار العربي".

وقال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إنّ التعاملات اليومية شهدت هدوءا، مع توقعات بانتعاشة في الإقبال على شراء العملات الأجنبية بسبب السياحة، وبينها الدولار واليورو "بيعًا وشراءً"، والدولار نتيجة لزيادة طلب المستوردين والمنتجين الاستيرادية، بهدف تلبية احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج، بعد شهور من الركود وتراجع القوة الشرائية، إذ يساعد خفض سعر الفائدة على زيادة السيولة والقدرة على الشراء.