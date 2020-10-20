مؤتمر حاشد بـ"السيد هاشم" لدعم القائمة الوطنية في السويس

نظم مئات المواطنين اليوم، مؤتمرا حاشدا بمنطقة السيد هاشم بمحافظة السويس، لدعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، في انتخابات مجلس النواب.

وأعلن مواطنون دعمهم لمرشحي القائمة الوطنية، سيد الكرماوي، وعفاف زهران، ومرشحي المقاعد الفردية بالمحافظة، اللواء حسن عيد مرشح حزب مستقبل وطن، وجمال عبيد مرشح حزب الشعب الجمهوري.

وحضر المؤتمر، أعضاء من مجلس الشيوخ، المحاسب أحمد خشانة، الدكتور سيد عبده، وحافظ أبوشوشة، وقيادات من حزب مستقبل وطن.

وقال أحمد خشانة، عضو مجلس الشيوخ: "نثق في شعب السويس واختياره، وعلى ثقة أنّه كما جرى انتخاب القائمة الوطنية في مجلس الشيوخ، سيدعم المواطنون مرشحي القائمة والفردي في انتخابات مجلس النواب، من أجل العمل يد واحدة من أجل السويس".

وأضاف خشانة، أنّ المرشحون لديهم برنامجا متكامل لتطوير المحافظة، جار تنفيذ بكل الأحياء، فضلا عن نجاحهم في توفير فرص عمل للشباب، متابعا: "سنتواصل أكثر وأكثر من أجل أهالي السويس، والقادم أفضل للمحافظة ولأهلها".

وقال اللواء حسن عيد، موجّها حديثه للمواطنين: "الجميع يعرفني جيدا، ويعلمون عشقي وحبي لأهل السويس، وطوال 40 سنة في العمل كنت واحدا من أهالي محافظة السويس، وأعلم جيدا ما يريد أن ينفذه الأهالي من تطوير داخل المحافظة، وسنفعل ذلك متحدين، أعضاء مجلس النواب مع زملائنا النواب في مجلس الشيوخ".

وأكد جمال عبيد، أنّ "القطاع الريفي في السويس يعلم من يعمل بحق في الشارع من أجل الناس، وأنا واحد من أهل ريف السويس والقطاع الريفي، وأؤكد أنني أثق في السوايسة واختياراتهم جيدا، ولن يستطيع أحد خداع الناس، وسيرى الجميع أننا لدينا ما ننفذه على أرض الواقع، من أجل الخير لأهل السويس في كل مكان".

وتابع سيد الكرماوي، مرشح القائمة الوطنية: "نجحنا خلال هذه الفترة، في تنفيذ جهود مشاركة اجتماعية واسعة، وسنستكمل هذا في كل أحياء محافظة السويس".