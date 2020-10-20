تعقيم وأغانٍ وطنية.. آخر استعدادات أسوان لاستقبال انتخابات "النواب"

تشهد محافظة أسوان في الفترة الحالية تحركات كبيرة قبل أيام من انطلاق الماراثون الانتخابي لمجلس النواب 2020.

وعن أهم الاستعدادات، شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين كل الجهات المعنية باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة لإنجاح سير العملية الانتخابية والظهور بالشكل المشرف والراقي، لتحويل ماراثون انتخابات مجلس النواب والمقرر انطلاقه يومي 24 و25 أكتوبر الجاري إلى عرس ديمقراطي.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى لوضع اللمسات النهائية لإعداد وتجهيز المقار واللجان الانتخابية بإجمالى 373 لجنة فرعية تستقبل مليون و39 ألفا و51 ناخب وناخبة، بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد، بجانب مديرى مديريات الخدمات والقيادات الأمنية والتنفيذية، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن، علاوة على متدربى البرنامج الرئاسى.

وأكد عطية أن المحافظة تقف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون أى تمييز أو تحيز لمرشح على آخر حيث يقتصر دور الأجهزة الحكومية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الانتخابية والدعم اللوجستى فقط، موجهاً بتشكيل لجان من المحافظة للمرور المفاجئ على مقار اللجان الانتخابية والتى ستشهد أيضاً مرورا مفاجئا من المحافظ شخصياً لمتابعة جاهزيتها ومراجعة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، بجانب القيام بأعمال رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغير ذلك من المهام والتكليفات الأخرى، ورصد أى أوجه قصور لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها حيث يعتبر هذا الإجراء بمثابة تقييم للأجهزة التنفيذية ومسئولى المحليات.

وكلف محافظ أسوان بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان مع تعقيمها وتطهيرها، وتركيب بوابات للتعقيم أمامها، علاوة على توفير المطهرات والصابون، والالتزام بارتداء الكمامات ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكداً أهمية توفير المناخ الملائم للناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة تامة من خلال وضع جميع اللجان فى الدور الأرضى لتسهيل حركة دخول وخروج كبار السن والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة، بجانب توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد والمبردات ووسائل التهوية المناسبة، فضلاً عن إذاعة الأغانى الوطنية لرفع الروح المعنوية وهو الذى يتوازى مع تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية لتحقيق التواصل والتنسيق فيما بينهم وتوفير وسائل الاتصال المختلفة لسرعة التعامل الفورى مع أى أحداث طارئة.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بأسوان، برئاسة المستشار إيهاب خلف، رئيس محكمة أسوان، عن الكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات المقبلة لمجلس النواب، عن الدائرة الأولى، التى تشمل "مدينة أبوسمبل السياحية، وقسمي أول وثاني أسوان، ومركز أسوان، ومركز ومدينة دراو".

ويتنافس في الدائرة 34 مرشحا، على مقعدين فردي، بعد تنازل أنور عبدالمحسن حسن حمد، الشهير بـ"أنور العمدة حمد"، رمز طائرة الهليكوبتر.

ويتنافس 13 مرشحا في الدائرة الثانية، ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو، على مقعد فردي، بعد تنازل مارك منير كامل، رمز التمساح.

والعدد ذاته يتنافس في الدائرة الثالثة، ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة على مقعد فردي، و24 مرشحا في الدائرة الرابعة، ومقرها مركز ومدينة إدفو على مقعد فردي بعد تنازل 4 مرشحين وهم إبراهيم يونس موسى، رمز المدفع، وابتسام محمد الصالح، رمز التمساح، وعبدالحميد حامد حسن، رمز دراجة نارية، وحسن جابر أمين حسن، رمز الجرس، ليبلغ إجمالي المرشحين 84 مرشحا للمنافسة على 5 مقاعد فردية.