"الصحة": التطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد 2016 حتى مارس 2018 

أثيرت تساؤلات عديدة خلال الأيام القليلة الماضية بشأن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تدعو له الوحدات الصحية في مختلف المحافظات، وذلك ما أجابت عليه وزارة الصحة والسكان، بأنها أطلقت الحملة في يوليو الماضي، وتستهدف المواليد في الفترة من من 1 يناير 2016 وحتى 22 مارس 2018.

وأكدت الوزراة أن المصل عبارة عن حقنة 1 سم تؤخذ في الطبقة الأولى من الجلد في الكتف، وتكرر نفس الجرعة مرة أخرى بعد شهر، والتطعيمات المتداولة خلال هذه الفترة هى الجرعة الثانية للمصل وليس تطعيم جديد وهو ليس له أى موانع أو أضرار وآمن 100%.

وأوضحت الوزارة أن السبب فى تحديد هذه الفئة هو صدور توصيات من منظمة الصحة العالمية منذ شهر يناير 2016 باستخدام نوع جديد من مصل شلل الأطفال الفموي الذي يحمي من سلالاتين من الفيروس فقط، بدلا من القديم الذي كان يحمي من 3 سلالات.

وأكملت أن "الوحدات الصحية قامت بداية من هذا التاريخ بإعطاء المصل الفموي الخاص بالحماية من سلالاتين فقط، لكن دون إضافة مصل الحقن معه إلا في نهاية شهر مارس 2018، ومن هنا فإن مواليد هذه الفئة من الأطفال لم يحصلون على الحماية الكافية ضد مرض شلل الأطفال".

وطالبت الوزارة، الأمهات بإحضار شهادة الميلاد وارتداء الكمامة الطبية عند التطعيم، وأن يكون هناك مرافق واحد مع الطفل لمنع التزاحم، مشيرة إلى أن التطعيمات متوفرة بمكاتب الصحة، واستهدفت الحملة التطعيم ضد شلل الأطفال الجديدة لـ6 مليون طفل، كما تهدف منع خطورة 15 نوعا من الأمراض، كما يسمح للأطفال الأجانب بالتطعيم، ويكون التطعيم بالحقن سولك الجزيئى على جرعتين يفصل بينهما شهر.