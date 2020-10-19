وزير الصحة الأسبق يحذر من الموجة الثانية لكورونا في مؤتمره الانتخابي

عقد الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، ومرشح حزب مستقبل وطن، عن دائرة الأزبكيةً وقصر النيل، مؤتمره الانتخابي الأول والذي كان عبارة عن ندوة تثقيفية لأهالي دائرته الانتخابية عن فيروس كورونا.

ودعا "حاتم"، في مؤتمره الانتخابي الأول، إلى ضرورة التباعد الجسدي خلال الندوة التي عقدها بصيغة انتخابية وتثقيفية في آنٍ واحد.

وطالب وزير الصحة الأسبق، بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن مصر مازالت بالموجة الأولى لفيروس كورونا ولم تنته بعد.

وأكد مرشح حزب مستقبل وطن، أنه لابد من تطهير اليد والفم ومنع التقبيل تماما خلال الندوة، موزعا عبر حملته كمامات على جميع الحضور.

وحذر "حاتم"، من تحور الفيروس بموجة ثانية مع موسم الانفلونزا، مؤكدا أنه لا داع من الهلع من كورونا، ولكن لابد من الحذر باتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأشاد بتعامل الدولة مع فتح الجامعات والمدارس عبر التعليم الهجين "عن بعد وحضور قليل"، داعيا لاتخاذ تطعيم الانفلونزا ولاسيما لمن هم مصابون بأمراض مزمنة.

وتابع: "أمامنا وقت للتأكد من تطعيم كورونا"، مشيرا إلى أن أثره سيكون في النصف الثاني من هذا العام، "العام القادم ليس به كورونا".

وأشار إلى أن مصر لم تشهد إصابات بنسب عالية أسوة ببعض الدول الأوربية لوعي الفرق الطبية بسرعة التعامل وامتلاكها خبرة للتعامل الصحيح السريع لمواجهة أي إصابات بكورونا.

وأعلنت حملة المرشح عن قافلة طبية يوم الجمعة المقبلة بالدائرة.

وتشهد دائرة عابدين، منافسة شرسة بين 11 مرشحا فرديا، في انتخابات مجلس النواب، على مقعد واحد، من بينهم 5 ممثلين عن أحزاب سياسية، وهم مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن، والحركة الوطنية، والتحالف الشعبي، بينما دخل الماراثون 6 مستقلين.

ويتنافس الدكتور شيرين أحمد فؤاد، مرشح حزب حماة الوطن، على رمز التاج، أما النائب الحالي محمد أبو حامد، يخوض الانتخابات للمرة الثانية على نفس المقعد، ممثلا عن حزب الشعب الجمهوري، حاملا رمز الصاروخ.

كما يتنافس صالح خليل، مرشح حزب الحركة الوطنية، برمز غزال، وعلى سليمان "التحالف الشعبي"، برمز سفينة، أما المرشحين المستقلين، فهم: جرجس فوزى عزيز أيوب، والشهير بالدكتور وليد فوزي، رمز حصان مستقل، وأمير هلال شمعة، وعادل شفيق جندي يوسف، رمز كف، وإبراهيم العبودي، برمز موتور، وصالح خليل.