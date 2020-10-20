 240 كاشف حرارة لمدارس الوادي الجديد.. وتحويل مدير مدرسة للتحقيق

وافق مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمديرية التربية والتعليم، في محافظة الوادي الجديد، على شراء 240 جهاز كاشف للحرارة عن بعد، للأشعة تحت الحمراء في حدود 168 ألف جنيه، لجميع مدارس المحافظة، للتأكد من سلامة الطلاب عند دخولهم المدارس.

صرح بذلك الدكتور القذافي خلف، رئيس مجلس الامناء والآباء والمعلمين بالمحافظة وعضو المجلس الأعلى بالوزارة، موضحًا في بيان صحفي له، اليوم الثلاثاء، أن خطة المدارس في إجراءات تنظيم الدخول والخروج، أن يجرى عمل فرز حراري للتأكد من خلو الطلاب والمدرسين وفريق العمل المعاون بالمدرسة والزائرين، من ارتفاع درجة حرارة الجسم، قبل الدخول إلى المدرسة والخروج منها.

وأكد "القذافي"، التنسيق الكامل بواسطة إشراف المدرسة، لعدم وجود تزاحم في الدخول أو الخروج من حرم المدرسة، والتزام موظف الأمن والقائم على عمل الفرز الحراري بارتداء الكمامة، وتوفير مطهرات الأيدي له، أو آلية مناسبة لغسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر.

وكان الدكتور جمال حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أحال مدير مدرسة ومعلم تربية رياضية للتحقيق العاجل، لعدم انضباط العملية التعليمية بالمدرسة، ووجود عدد من أوجه التقصير في العمل، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي مقصر، وسيجري اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية المفاجئة، لعدد من المدارس التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، لمتابعة سير منظومة العمل، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد كورونا.

كما وجه وكيل الوزارة، بتكريم مدير مدرسة بولاق الثانوية، لظهور المدرسة بالمظهر المشرف اللائق، موجها شكره وتقديره للمدير والمعلمين والعاملين بها، لانتظام وانضباط العملية التعليمية، والحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية كافة، لحماية الطلاب، وجميع العاملين بالمدرسة، مؤكدًا أن التكريم ينتظر المتميز دائما، تقديرا لمجهوداته، وتشجيعا له على مواصلة مسيرته في النهوض بالعمل والارتقاء به.

وخلال جولته، وجه الدكتور جمال حسن، بضرورة تحقيق الانضباط ودعم الطلاب بالتوجيهات اللازمة، والإرشادات حول الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن تطبيق أفضل السبل لجعل المدرسة بيئة تعليمية متميزة.