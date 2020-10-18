جامعة أسوان تستقبل العام الدراسي الجديد بماراثون جري

شارك الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، الطلاب باليوم الرياضي الذي تتضمن ماراثون الجري من المسلة الناقصة بطريق المطار إلى الحرم الجامعي بصحاري شارك فيه 150 طالبًا و100 طالبة ثم مشاركة أعضاء هيئة التدريس ورئيس الجامعة وعميد كلية التربية الرياضية في نهاية الماراثون.

وتم توزيع الجوائز للفائزين بكأس المركز الأول، كما شارك الطلاب في مسابقة لعبة الكياك بنادي التجديف بحضور طلاب كلية التربية الرياضية.

وقال "غلاب" إن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والعمل على عدم التهاون فى تطبيق الخطة التي وضعتها الجامعة داخل جميع القطاعات والإدارات المختلفة بالجامعة على مدار العام الجامعي، والتى تأتى تزامنًا مع استمرار الدولة فى التصدي لانتشار فيروس كورونا، بما يحافظ على سلامة وصحة أبناءنا الطلاب خلال العام الجامعى من توزيع كمامات طبية علي الطلاب ومراعاة التباعد الاجتماعي والدخول من خلال كباين التعقيم.

وأضاف، أن الجامعة تعمل على الاستمرار فى تنفيذ الخطة الإستراتيجية فى الحفاظ على كافة المنتسبين لجامعة أسوان من أعضاء هيئة التدريس و العاملين والطلاب، وذلك من خلال تعقيم كافة المنشآت التعليمية والإدراية بالحرم الجامعي بصحاري من قاعات الدرس ومدرجات ووسائل نقل ومكاتب إدارية ومعامل وغيرها مع المحافظة على التباعد الاجتماعي وكذلك أيضًا تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة والذي يضم 6 كليات وهي الآداب والطب والآثار ودار العلوم والحقوق والتجارة وفي المستقبل القريب سوف يضم كلية السياحة والفنادق وكلية طب الأسنان وتعمل الجامعة علي تطبيق نظام التعليم الإلكتروني والهجين والعمل علي مد ساعات اليوم الدراسي إلي الساعة السادسة مساءا وذلك لتقليل كثافة الطلاب في الحضور وتحديد يومين لكل فرقة من فرق الكليات النظرية مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في مقرات الجامعة الستة بمختلف مناطق محافظة أسوان وذلك حرصا علي سلامة الطلاب وتطبيقيا لتوجيهات والإجراءات الاحترازية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلي للجامعات..

وأوضح رئيس الجامعة أن المدن الجامعية استعدت في الفترة السابقة لاستقبال الطلاب كما تم تنفيذ العديد من أعمال الصيانة و الترميمات لمباني المدن الجامعية وعمل الصيانة الدورية للمباني حيث تم إقامة عيادة طبية متكاملة دائمة بمبني صحارى من العام السابق و العمل على تطويرها بصفة مستمرة، و امدادها بالادوية والمستلزمات الطبية بالتعاون مع الادارة الطبية بالجامعة.

وأشار "غلاب" إلى أن الجامعة استقبلت اليوم 25 ألف طالب وطالبة بكليات الجامعة والتي تبلغ 19 كلية ومعهد.