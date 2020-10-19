بالكمامة ومسافة متر.. انطلاق العام الدراسي الجديد بطب أسنان الفيوم

نظمت كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، حفلًا لاستقبال الطلاب الجدد بالكلية، اليوم الاثنين، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة، والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وسط تطبيق الاجراءات الوقائية بقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول الكلية، وعدم دخول الطلاب دون ارتداء الكمامة، والحرص على التباعد اللازم بين الطلاب.

وأعرب الدكتور محسن حسين أبي الحسن، المشرف على الكلية، عن سعادته باستقبال الطلاب الجدد، مُهنئًا الطلاب على تفوقهم في شهادة الثانوية العامة والتحاقهم بالكلية، كما حثهم على الالتزام بالقواعد الاحترازية وعدم التهاون في ارتداء الكمامة الطبية حرصا على سلامة الجميع، ونصحهم بالمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية المختلفة.

وقالت الدكتورة لمياء إبراهيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أنّ طلاب الكلية عليهم مسئولية كبيرة، ويجب عليهم أن يكونوا على قدر هذه المسئولية وأن يظهروا بالمستوى اللائق بالكلية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة.

وأشارت الدكتورة منى القرشي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات الطبية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والحرص على متابعة موادهم الدراسية حسب الإجراءات التعليمية، وفي نهاية الحفل تم تكريم الطلاب المتميزين من الطلاب القدامى بالكلية.

يأتي ذلك في الوقت الذي افتتحت فيه نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أول مركز لعلاج الإدمان في المحافظة بمستشفيات جامعة الفيوم، بحضور الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، والدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب، وعمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور محمد صفاء مدير عام المستشفيات الجامعية بالفيوم، وإيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم.