صور.. خريجو الكليات العسكرية يقدمون عرض معدلات الأداء أمام السيسي

يشهد الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخرج الدفعات الجديدة للعام الجاري 2020، من الكليات والمعاهد العسكرية.

ويشهد الرئيس الآن عرض معدلات الأداء، والتدريب التخصصي الراقي باستخدام محدثات الصوت لتحقيق الواقعية أثناء تحقيق المهام، بمشاركة الطلاب الخريجين من الكليات العسكرية والمعاهد العسكرية، وعرض الموسيقات العسكرية وقدم رجال الموسيقى العسكرية تشكيل الماسة لمشاركة الخريجية احتفالهم اليوم.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، حفل تخرج الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد العسكرية للعام الجاري 2020، وذلك بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المحدث باسم رئاسة الجمهورية. ويحضر الاحتفال، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.