احتفالات لليوم الثاني في أسوان بتعامد الشمس على وجه "رمسيس الثاني"

تستمر في محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، فعاليات المهرجان الفني للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، والذي تنظمه المحافظة، بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة، تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ أسوان، اللواء أشرف عطية.

وانطلقت فعاليات المهرجان مساء أمس الاثنين، على المسرح الصيفى بكورنيش النيل في أسوان، بحضور أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بهيئة قصور الثقافة، وصالح فتحي، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ومحمد إدريس، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ونجوى سيد أحمد، مدير عام فرع ثقافة أسوان، وقدمت الحفل المذيعة ريهام شكل.

وقالت مدير عام فرع ثقافة أسوان، في تصريحات لها عقب افتتاح المهرجان، إن الاحتفالات بظاهرة تعامد الشمس هذا العام، والتى تستمر حتى يوم 21 أكتوبر، يشارك فيها عدد من الفرق الفنية من محافظة أسوان وغيرها من محافظات الصعيدن منها فرقة أسوان للفنون الشعبية، وتوشكى للفنون التلقائية، والأقصر للفنون الشعبية، وبني سويف للفنون الشعبية.

وأضافت "نجوى سيد أحمد" أن العروض الفنية للفرق المشاركة تُقام على المسرح الصيفى الكشوف بأسوان، ومسرح قصر ثقافة كوم امبو، ومشرح قصر ثقافة "حسن فخر الدين" بنصر النوبة، وقصر ثقافة "الرديسية"، وقصر ثقافة "السباعية"، وبيت ثقافة "كلابشة"، إضافة إلى مسرح مكتبة الطفل والشباب في دراو.

ونشرت "الوطن" أجندة العروض الفنية التي يتضمنها المهرجان، والتي انطلقت أمس، وتستمر اليوم بتقديم عروض لفرق الفنون الشعبية المختلفة، حيث يشهد مسرح قصر ثقافة كوم امبو عروضاً لفرقتي الأقصر للفنون الشعبية، وتوشكى للفنون التلقائية.

وتقدم فرقتا أسوان والأقصر للفنون الشعبية عروضهما على مسرح قصر ثقافة "حسن فخر الدين" بنصر النوبة، غداً الأربعاء، فضلاً عن عدة عروض أخرى على مسارح قصر ثقافة "الرديسية" و"السباعية" و"كلابشة" ومكتبة الطفل والشباب بدراو، حيث تبدأ العروض في توقيت متزامن، اعتباراً من السابعة مساءً.

وتُعد ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني إحدى الظواهر الفريدة من نوعها، حيث يبلغ عمرها 33 قرناً من الزمان، وتجسد التقدم العلمي الذي توصل إليه قدماء المصريين، خاصةً في علوم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير.