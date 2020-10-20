رئيس "الشيوخ" يحضر حفل تخريج الدفعات الجديدة من الكليات العسكرية

ظهر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في حفل تخريج طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، بمقر الكلية الحربية في مصر الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في أول ظهور له، بعد توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشهد صباح اليوم حفل تخرج الدفعات الجديدة للعام الحالي 2020 من الكليات والمعاهد العسكرية، وذلك بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة.

ووجّه الرئيس السيسي، التحية لأسر الطلاب، فور وصوله لحضور حفل تخريج الطلاب، في ساحة الكلية الحربية.

ويحضر الاحتفال مع الرئيس السيسي، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.