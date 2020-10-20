صور.. السيسي يشهد عرض الفرق الموسيقية بحفل تخرج الكليات العسكرية

يشهد الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخرج الدفعات الجديدة للعام الجاري 2020 من الكليات والمعاهد العسكرية.

وشهد الرئيس السيسي والحضور، عرض موسيقى طبول الحرب مع حملة الأعلام، وقدم الفرق الموسيقية فقرة جاز ميوزك بمصاحبة سولو إيقاع، وأختتم عرض الموسيقات العسكرية بأغنية أحلى بلاد الدنيا مصر.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، حفل تخرج الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد العسكرية للعام الجاري 2020، وذلك بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويحضر الاحتفال، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.