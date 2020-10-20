رئيس التحرير

محمود مسلم

صور.. السيسي يشهد عرض الفرق الموسيقية بحفل تخرج الكليات العسكرية

كتب:

نرمين عفيفي
11:20 ص | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
عرض الفرق العسكرية

عرض الفرق العسكرية

يشهد الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخرج الدفعات الجديدة للعام الجاري 2020 من الكليات والمعاهد العسكرية.

وشهد الرئيس السيسي والحضور، عرض موسيقى طبول الحرب مع حملة الأعلام، وقدم الفرق الموسيقية فقرة جاز ميوزك بمصاحبة سولو إيقاع، وأختتم عرض الموسيقات العسكرية بأغنية أحلى بلاد الدنيا مصر.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، حفل تخرج الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد العسكرية للعام الجاري 2020، وذلك بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويحضر الاحتفال، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.

اقرأ المزيد:

عاجل.. السيسي يصل مقر حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية

بث مباشر.. السيسي يشهد تخريج دفعات 2020 من المعاهد والكليات العسكرية

السيسي يحيي أسر طلاب الكليات العسكرية دفعة 2020

صور.. السيسي يشهد عروضا عسكرية وقتالية في حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

صور.. خريجو الكليات العسكرية يقدمون عرض معدلات الأداء أمام السيسي