مدير الكلية الحربية لـ"الخريجين": الوطن يستمد منكم القوة والعون

وجه اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الكلية الحربية، رسالة لخريجي الكليات العسكرية، قائلا: "أبناء جيل الأمل والعمل إن الوطن يستمد منكم القوة والعون فأنتم ملاذه الأمن، وحصنه المنيع في مواجهة المحن والأزمات، فكونوا عند حسن الظن بكم".

جاء ذلك خلال كلمته في حفل تخرج الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة بالكلية الحربية.

ورحب اللواء أشرف سالم زاهر، بالحضور في الاحتفالية، التي تواكب الذكرى الخالدة لحرب أكتوبر المجيدة، التي أكدت قوة وصلابة القوات المسلحة، وأعاد أبطالها العزة والشموخ، وأكدوا للعالم أنهم لا يقبلوا بديلا للنصر.

ووجه مدير الكلية الحربية، التحية لأوراح الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الذكية، فداءً للوطن، ووجه كلمة لأسر الخريجين، قائلا: "هاهم أبنائكم من الكليات والمعاهد العسكرية، يقفوا على أهبة الاستعداد في مشهد لا تخطئه العين، استلهمناه من جيل أكتوبر العظيم، وإننا لساعون بإذن الله وبعزم الأبطال لإعدادهم معنويا وعلميا وانضباطيا"، مؤكدا: "على العهد ماضون لتحقيق آمال وطننا للعيش في أمن وسلام".

وقدم اللواء أشرف سالم، تحية إعزاز وإجلال للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الصادق النابع، من وعي ثاقب وعزيمة صلبة، لإعداد أجيال مفعمة بعقيدة التحدي وعزيمة الأبطال.

كما وجه مدير الكلية الحربية، التحية والإجلال لمديري الكليات العسكرية السابقين، الذين ثبتوا دعائم المجد لكلياتنا، وأمدوا قواتنا المسلحة بمقاتلين يدافعوا عن الوطن ويصونوا مقدساته، ولكل من ساهم بعلمه وعطائه في إعداد هذا الجيل من المقاتلين الأوفياء.

وحضر الاحتفال، الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي، والمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.