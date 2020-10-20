عاجل.. السيسي يوجه بمهام جديدة لضباط الجيش والشرطة: توعية المجندين

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإضافة مهام لضباط الجيش والشرطة تتمثل في ضرورة توعية المجندين ممن يقضون الخدمة العسكرية بالوطن وقيمته.

السيسي لخريجي الكليات والمعاهد العسكرية: مهمتكم الحماية وزرع الوعي في الطلبة الجدد

وقال الرئيس السيسي، خلال حديثه بحفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية: "انتوا محتاجين أمر تبذلوا الجهد فيه مع أشقائكم في وحداتكم المجندين، موضوع الوعي ده موضوع خطير، قوة الجيش وقدرته مفيهاش كلام وبفضل الله محدش من الخارج ممكن يعتدي على مصر، لأننا مش بنعتدي على حد، وثانيًا قوة الجيش عظيمة وقادرة على حماية أرضها وترابها ضد أي معتد، ومهم بناء وعي حقيقي لأخوك المجند اللي هيقعد معاك سنة واتنين وأكتر، مفيش تحدي بيقابل بلدنا والبلاد المستهدفة إلا مقابلتنا بوعي حقيقي".

السيسي: بفضل الله لا أحد يمكنه الاعتداء على مصر لأن جيشتا قادر على الحماية

وأضاف الرئيس السيسي: "مهام تضاف للجيش والشرطة مع المجندين اللي بييجوا من فضلكو أفهموا كويس علشان توعوهم كويس وقولنا من 7 سنين افهموا يعني إيه دولة علشان توعوا المجندين".

واستكمل رئيس الجمهورية: "ليه الإلحاح في الكلام ده والإشارة للخطر ده لأنه لا يقل خطر عن أي معتدي ممكن ينال من الدولة ويعتدي عليها، لأن القضة كلها إزاي يحركوا الشعوب تجاه بلادهم، وكل المشاكل والقضايا في كل الدول مش هتنتهي، ولكن الفكرة كلها إزاي أحشد الرأي العام بالسلب بالكذب والافتراء".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، حفل تخرج الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد العسكرية للعام الجاري 2020، وذلك بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وحضر الاحتفال، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.