مدير الكلية البحرية: ندرب الطلاب على أحدث الوحدات مع "وحوش البحر"

قال اللواء بحري أركان حرب إيهاب محمد صلاح، مدير الكلية البحرية، أن الطلبة الراغبين في الانضمام حديثا لصفوف الكلية البحرية يجب أن يكون مستوفٍ الشروط العامة للالتحاق بالكليات العسكرية المصرية، وأن يجتاز اختبار السباحة، فضلا عن اختبارات طبية ونفسية لتحديد مدى قدرته على تحمل ضغوط ومصاعب الحياة العسكرية، مشدداً على أن المنافسة شريفة وعادلة بين المتقدمين لاختيار أفضلهم.

وأضاف مدير الكلية البحرية، في تصريح لـ"الوطن" على هامش تخريج دفعة جديدة من الكلية البحرية، أنّه في ضوء انضمام الوحدات البحرية الحديثة؛ يتم توفير إمكانيات التحديث والتطوير في العملية التعليمية، والارتقاء بالأداء عبر خطط مدروسة لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة والمتطورة المنضمة للخدمة حديثة في صفوف قواتنا البحرية.

ولفت إلى إدماج وإشراك الطالب بالكلية البحرية في التدريبات التي ينفذها "وحوش البحر" مع الدول الصديقة والشقيقة، إضافة إلى المحاكيات الموجودة لدى الكلية، التي تحاكي غرف عمليات الوحدات لتخريج ضباط مقاتلين على أعلى مستوى، وتكون متميزة ومستمرة.

وأكد أنّ التدريب سواء الداخلي أو الخارجي، يكون بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، بخلاف زياراتهم في الكليات البحرية بالدول الأخرى، للتعرف على كل ما هو جديد ومستحدث في العالم.

وأوضح أنّ الطالب يدرس في الكلية 4 سنوات، ويتم تدريبه على متن أحدث الوحدات العاملة في القوات البحرية، إضافة للتطوير المستمر للعملية التعليمية في الكلية، عبر وسائل عالمية ومساعدات تدريب على أحدث ما يكون، ويكون الخريج ضابط قادر على العمل بالتشكيلات البحرية المختلفة.

وقدَّم مدير الكلية البحرية، التهنئة للطلبة وأسرهم في يوم تخرجهم، مشيرا إلى أنّهم نالوا شرف الانضمام للخدمة في صفوف "خير أجناد الأرض"، وأنّ الوطن أمانة في أعناقهم، وطالبهم بأن يكونوا عيون الوطن الساهرة، كما أوصاهم خيرا بجنودهم، وأن يضعوا الشرف والعلم والفداء نبراسا لهم أمام عينهم أثناء حياتهم العملية ومراحل عمرهم المختلفة.