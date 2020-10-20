أوائل الكليات العسكرية للرئيس: نقدم أنفسنا شهداء وعلماء للوطن

قدّم اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الكلية الحربية، نسخة من المصحف الشريف، هدية تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، كما قدّم أوائل خريجي الكليات العسكرية وكلية الشرطة، هدية تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وألقى ممثل عن أوئل خريجي الكليات العسكرية، كلمة أمام الرئيس السيسي، قائلا: "سيادة الرئيس، منذ اللحظة الأولى لالتحاقنا بمصنع الرجال وعرين الأبطال، تحولت أهدافنا وتعلمنا أن نرفع رؤسنا بالسماء، وأنّ تراب الوطن أغلى من الذهب، ونعدك يا سيادة الرئيس أن نكمل مسيرة الأبطال السابقين بنفس روح القادة والإصرار، كي نحافظ على تراب الوطن، وبهذه المناسبة يسعدنا أن نقدم درع الكليات والمعاهد العسكرية تعبيرا عن ولائنا ووقوفنا خلف قيادتكم الرشيدة".

كما أهدى أوائل الجامعات المصرية، درعا للرئيس عبدالفتاح السيسي، كهدية تذكارية، وقال الممثلون عنهم: "نحتفل بميلاد جديد من حماة الوطن، ونجدد ثقتنا بكم ونعاهد سيادتكم أن نبذل قصارى جهدنا لرفعة وطننا الغالي وتقدمه، ونقسم جميعا أن نقدم أنفسنا شهداء وعلماء للوطن، وأن نكون يدا واحدة درعا للوطن، يد تبنيه وعين تسهر لحماية أراضيه، شعارنا العطاء والبناء والتضحية والفداء وسنظل دائما يدا واحدة".

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشهد صباح اليوم حفل تخريج الدفعات الجديدة للعام الحالي 2020 من الكليات والمعاهد العسكرية، وذلك بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة.

ووجّه الرئيس السيسي، التحية لأسر الطلاب، فور وصوله لحضور حفل تخريج الطلاب، في ساحة الكلية الحربية.

ويحضر الاحتفال مع الرئيس السيسي، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.