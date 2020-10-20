جزار يمزق طليقته بـ"كتر " بسبب شكه في سلوكها بالسويس

أقدم "جزار" على تمزيق جسد طليقته باستخدام أداة حادة "كتر"، أثناء مرورها بأحد الشوارع في مدينة السويس، بسبب شائعات عن سوء سلوكها، ما أدى إلى إصابتها بجروح قطعية في أماكن مختلفة من الجسم، وتم نقلها إلى مستشفى السويس العام، قبل تحويلها إلى مستشفى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، نظراً لخطورة حالتها.

وتلقى مدير أمن السويس، اللواء رجب عبد العال، إخطاراً من نقطة شرطة مستشفى السويس العام، بوصول سيدة في العقد الثالث من العمر، مصابة بجروح قطعية في أماكن مختلفة من الجسم، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وبسبب سوء حالة المجني عليها، قرر الأطباء تحويلها إلى المستشفى الجامعي، وأكدت السيدة، في التحقيقات الأولية، أن طليقها، ويعمل "جزاراً"، هو من قام بالتعدي عليها وإحداث ما بها من إصابات، رغم انفصالهما منذ فترة.

وبإجراء التحريات اللازمة عن الواقعة، من قبل أجهزة البحث المختصة، تبين أن مرتكب الواقعة "جزار" من سكان حي الأربعين، وأنه ارتكب جريمته أثناء مرور المجني عليها في أحد الشوارع، بالقرب من إحدى شركات الكهرباء بحي الأربعين، وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على المتهم، الذي اعترف بالتعدي على طليقته باستخدام "كتر".

وأقر المتهم، خلال التحقيقات، بأنه قام بتطليق المجني عليها منذ فترة، إلا أنه بلغ إلى مسامعه، من قبل عدد من أصدقائه، أقوال عن سوء سمعة طليقته، وأن لها علاقات متعددة مع رجال، ما أثار غيرته، ودفعه شعور الغيرة إلى الانتقام منها، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة واستكمال الإجراءات القانونية.