محمود محي الدين: أكون حيثما يريدني الله في خدمة الدولة المصرية

وجه محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، الشكر للقيادة السياسية والحكومة المصرية على دعم ترشيحه مديرا تنفيذيا بصندوق النقد الدولي.

وكتب: "أكون حيثما يريدني الله في خدمة الدولة المصرية وشقيقاتها من الدول العربية، كل الشكر والتقدير للقيادة السياسية والحكومة المصرية والبنك المركزي المصري على دعم ترشيحي مديرا تنفيذيا بصندوق النقد الدولي ممثلاً للمجموعة العربية التي تضم الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، مصر، واليمن فضلا عّن جزر المالديف".

وتابع، خالص الامتنان لدول المجموعة للتصويت بالإجماع على اختياري ممثلاً لهم بمجلس إدارة الصندوق وهي ثقة أعتز بها، وأتطلع للتعاون مع معالي السادة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بما يسهم في تحقيق أهداف السياسات التنموية والاقتصادية لدولهم.

محمود محيي الدين مديرا تنفيذيا لصندوق النقد الدولي وممثلا لمصر

وأعلن مجلس الوزراء، في بيان صادر عنه أمس إنه تم انتخاب المرشح المصري الدكتور محيي الدين بالاجماع مديراً تنفيذياً بصندوق النقد الدولي وعضواً بمجلس ادارته ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية التي تتضمن مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق ولبنان واليمن بالاضافة إلى المالديف

ومن جانبه وجه الدكتور محمود محيي الدين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم فخامته لهذا الترشيح ومساندة الحكومة والبنك المركزي المصري، وبموجب هذا المنصب سيكون الدكتور محمود محيي الدين ممثلا لمصر والمجموعة العربية بمجلس ادارة صندوق النقد الدولي، وأكد محيي الدين أن عمله سيكون منصبا على مساندة الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية من خلال سياساتها المالية والنقدية خاصة أن هذه الفترة تشهد تحديات كبري للتعامل مع تبعات جائحة كورونا وتأثيراتها على الاوضاع الاقتصادية وخاصة تراجع معدلات النمو والتشغيل وزيادة المديونية

وتابع أنه سيتم العمل أيضا على تحفيز الاستثمار الخاص للمشاركة في النمو، والتأكيد على أهمية السياسات المتوازنة لتحقيق أهداف التنمية وخاصة مكافحة الفقر اتاحة فرص العمل وتحقيق العدالة في توزيع الدخول ومساندة البيئة والتعامل مع التغيرات المناخية

وتولى الدكتور محمود محيي الدين مناصب دولية متعددة كان آخرها عمله السابق في البنك الدولي نائبا أول لرئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة والعلاقات مع الأمم المتحدة والمشاركات؛ وبعدها تولي منصبه الحالي مبعوثاً للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة

واحتفظت مصر بهذا المنصب من خلال انتخاب الدكتور محمود محيي الدين لتمثيل مصر والدول العربية في صندوق النقد خلفا للدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء الأسبق والذي تنتهي مدة عمل سيادته مع انتهاء دورة مجلس الادارة الحالي آخر هذا الشهر .