بالصور.. قبل هطول الأمطار المتوقعة غدًا.. جو مشمس وحار في الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، طقس مشمس وحار، قبل ساعات من توقعات هيئة الأرصاد الجوية، ومعهد بحوث المياه من تساقط الأمطار، ما بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة علي المدينة الساحلية.

وتواجد أهالي المدينة علي سور الكورنيش، للاستمتاع بالطقس المشمس، مع الاستمرار في ارتداء الملابس الخفيفة الصيفية، بالرغم من التحذيرات.

في الوقت ذاته، أعلنت محافظة الإسكندرية، في بيان لها، عدم سقوط أمطار على المحافظة، وفقا لما ورد من معهد بحوث الموارد المائية، مضيفة أنه من المتوقع هطول الأمطار، بدءا من الساعات الأولى من صباح الغد، على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة.

وطالبت المحافظة المواطنين باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة كافة، مع استمرار سقوط الأمطار على مدار الساعة بكثافات متوسطة إلى خفيفة، تعطي مؤشرات لأمطار غزيرة أحيانا.

وعقب التحذيرات التي أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية بشأن سقوط الأمطار، وضع معهد بحوث المياه والتخطيط بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم، جدول خرائط حول موعد وكثافة وأماكن سقوط الأمطار، غدًا الأربعاء.

وأعلنت غرفة التعامل مع الأمطار، نسخة من الخرائط، كجدول توقعي، لما سيحدث في المدينة الساحلية، غدًا الأربعاء، فيما يخص كثافة الأمطار المتوقعة والتوقيت، حتي يتمكن مسؤولو الأحياء والصرف الصحي، من التعامل الفوري فور تساقطها، ومنع حدوث أي تجمعات للمياه وتراكمات للأمطار في المدينة.

وجاء في خريطة التنبؤات، أنه من من المتوقع أن تبدأ الأمطار من الساعة الثالثة، فجر الأربعاء المقبل، بكثافة خفيفة علي مناطق شرق المحافظة، وتزداد إلى كثافة متوسطة في العاشرة صباحا، وتهطل على مناطق متفرقة بالمحافظة، وفي الثانية ظهرا تمتد الأمطار إلى جميع مناطق الإسكندرية.

وأكدت الخريطة، أن كثافة الأمطار ستتراوح ما بين خفيفة ومتوسطة بجميع مناطق المحافظة، ومن المحتمل أن تصل لغزارتها في العاشرة مساءً، أقصى مناطق غرب المدينة الساحلية، "العجمي، العامرية، برج العرب"، فيما تسجل كثافة خفيفة بمناطق المنتزه أول وثان وشرق ووسط المدينة.