أماكن ومواعيد هطول الأمطار على محافظة الإسكندرية

عقب التحذيرات التي أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية بشأن سقوط الأمطار، وضع معهد بحوث المياه والتخطيط بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم، جدول خرائط حول موعد وكثافة وأماكن سقوط الأمطار يوم الأربعاء المقبل.

وحصلت "الوطن" علي نسخة من الخرائط التي جرى إعلانها من قبل غرفة التعامل مع الأمطار كجدول توقعي لما سيحدث في المدينة الساحلية يوم الأربعاء المقبل، فيما يخص كثافة الأمطار المتوقعة والتوقيت حتي يتمكن مسؤولو الأحياء والصرف الصحي من التعامل الفوري فور تساقطها ومنع حدوث أي تجمعات للمياه وتراكمات للأمطار في المدينة.

وجاء في خريطة التنبؤات أنه من من المتوقع أن تبدأ الأمطار من الساعة الثالثة، فجر يوم الأربعاء المقبل، بكثافة خفيفة علي مناطق شرق المحافظة، وتزيد إلى كثافة متوسطة في العاشرة من صباح ذات اليوم وتهطل على مناطق متفرقة بالمحافظة، وفي الثانية عر ظهرا تمتد الأمطار إلى جميع مناطق المحافظة.

وأكدت الخريطة أن كثافة الأمطار ستتراوح ما بين خفية ومتوسطة بجميع مناطق المحافظة، ومن المحتمل أن تصل الأمطار لغزارتها في العاشرة مساء أقصى مناطق غرب المدينة الساحلية، "العجمي، العامرية، برج العرب"فيما تسجل كثافة خفيفة بمناطق المنتزه أول وثان وشرق ووسط المدينة.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالمحافظة، إن معهد بحوث المياه والتخطيط وضع هذا الجدول بعد وصول خرائط وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وقياس سرعه الرياح، لافتاً إلي المتابعة اللحظية لسرعة الرياح والخرائط والتوقعات للمتابعة الدوروية والفورية.

وأضاف "نافع"، لـ"الوطن"، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي استعدادًا لاستقبال النوه والأمطاروالتي من المقرر أن يبدأ هطولها غدًا الثلاثاء وتستمر حتى الخميس مع توقعات بزيادة كثافتها يوم الأربعاء المقبل.

وأكد أن الشركة على أهبة الإستعداد الكامل للنوه والأمطار وفقاً لكثافتها وتم الدفع بالسيارات وتمركزها في المناطق الساخنة بالإضافة إلي تجهيز المعدات، وسيارات السيول والانتهاء من تنظيف الشنانيش لسهوله نزول المياه ومنع التجمعات، كما تم الانتهاء من عملية محاكاة الأمطار في عدد من الأنفاق.

وكان محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، شهد تطبيق عدة نماذج محاكاة لاختبار أداء وكفاءة طلمبات الصرف الصحي، ومتابعة سرعة تصريف المياه بها، استعداداً لاستقبال موسم الشتاء، بأهم النقاط الساخنة بالمحافظة، وجرى التأكد من جاهزية وكفاءة مولدات الكهرباء الاحتياطية الموجودة في الأنفاق، التي تم المرور عليها وتجربتها، والتأكد من توافر السولار الاحتياطي لها، حيث تعد تلك الأماكن من أكثر مناطق تجمع مياه الأمطار خلال موسم الشتاء.