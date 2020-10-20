"بحوث المياه" يتوقع أمطاراً شديدة على الإسكندرية خلال ساعات

توقع معهد بحوث المياه بشركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن وصول شدة وكثافة تساقط الأمطار على المدينة الساحلية، خلال الساعات القليلة القادمة، إلى 30 ملليمتر، وذلك بعد وصول تنبؤات الأمطار وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية والخرائط.

ووضع معهد بحوث المياه خرائط تخطيطية وجداول بتوقيتات هطول الأمطار وأماكن سقوطها كثافتها بكل أحياء الإسكندرية، استعداداً لاستقبال موجة تقلبات الطقس، التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، كما قررت شركة الصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى.

وحصلت "الوطن" علي نسخة من الخرائط، التي جرى إعلانها من قبل غرفة التعامل مع الأمطار كجدول توقعي لما سيحدث في المدينة الساحلية، اعتباراً من غد الأربعاء، فيما يخص كثافة الأمطار المتوقعة والتوقيت، حتي يتمكن مسئولو الأحياء والصرف الصحي من التعامل الفوري معها فور سقوطها، ومنع حدوث أي تجمعات للمياه وتراكمات للأمطار بشوارع المدينة.

وجاء في خريطة التنبؤات أنه من من المتوقع أن تبدأ الأمطار من الساعة الثالثة فجر الأربعاء، بكثافة خفيفة على مناطق شرق المحافظة، وتزيد إلى كثافة متوسطة في العاشرة من صباح ذات اليوم، وتهطل على مناطق متفرقة بالمحافظة، وفي الثانية ظهراً تمتد الأمطار إلى جميع مناطق المحافظة.

وأكدت الخريطة أن كثافة الأمطار ستتراوح ما بين خفية ومتوسطة بجميع مناطق المحافظة، ومن المحتمل أن تصل الأمطار لغزارتها في العاشرة مساء أقصى مناطق غرب المدينة الساحلية، "العجمي، العامرية، برج العرب"فيما تسجل كثافة خفيفة بمناطق المنتزه أول وثان وشرق ووسط المدينة.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالمحافظة، إن معهد بحوث المياه والتخطيط وضع هذا الجدول بعد وصول خرائط وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وقياس سرعه الرياح، لافتاً إلي المتابعة اللحظية لسرعة الرياح والخرائط والتوقعات للمتابعة الدوروية والفورية.

وأضاف "نافع"، لـ"الوطن"، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي استعدادًا لاستقبال النوه والأمطاروالتي من المقرر أن يبدأ هطولها غدًا الثلاثاء وتستمر حتى الخميس مع توقعات بزيادة كثافتها يوم الأربعاء المقبل.