حديقة الجيزة تجلب مجموعة من غزال الريم وتستعد لاستقبال 3 زرافات جديدة

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه وفقا لخطة الحديقة إثراء المجموعة الحيوانية، وإعمالا برسالتها في المحافظة على الحياة البرية، وخاصة السلالات المصرية المهددة بالانقراض، جلبت مجموعة من غزال الريم، التي يمكن مشاهدتها في "حديقة حيوان الجيزة، ومكانها الجديد أمام اللاما الأهلية"، وتستعد لاستقبال 3 زرافات من جنوب أفريقيا.

وغزال الريم، أحد أنواع الغزلان، التي تتواجد في منطقة واسعة من آسيا الوسطى والغربية، بما فيها جزء من إيران وجنوب غرب باكستان وصحراء جوبي، بالإضافة لشبه الجزيرة العربية وجنوب غرب آسيا.

وتسمّى هذه الحيوانات بالغزلان الدرقيّة، بسبب انتفاخ عنق الذكور وحلقها، خلال موسم التزاوج، إلا أن هذا الانتفاخ لا يعتبر تورما درقيا حقيقيا يعزى سببه إلى تضخّم في الغدة الدرقية.

ويذكر أن الريم، يطلق أيضا على نوع آخر من الغزلان التي تسكن شمال أفريقيا.

وفيما يتعلق بتطوير الحديقة، وزيادة عدد الحيوانات بها، قال "رجائي"، إن الهيئة استعدت لوصول 3 زرافات من جنوب أفريقيا لحديقة حيوان الجيزة، من المقرر ان تصل الشهر المقبل، بعد إتمام الموافقة الاستيرادية لهم، وتم التعاقد على زرافتين أنثي، وذكر واحد مؤكدا أن التعاقد تم وفقا لمنظومة تبادل الحيوانات، مقابل فرس النهر أو ما يطلق عليه سيد قشدة، وعدد من الكباش الأروي.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، الانتهاء من بيت الزرافات الجديد، الذي يعد من الأماكن الأكثر استقبالا للزوار بأحدث تصميم، طبقا للاشتراطات الدولية، خاصة أن بيت الزرافات محبب للأطفال، لما تتميز به من صفات محببة للأطفال، لحجمها الكبير الذى يجعلها أطول الحيوانات البرية وأضخم المجترات، وأبرز خصائصها عنقها وقوائمها فارعة الطول، والنتوءات العظمية على رأسها الشبيهة بالقرون، ومنها تسعة أنواع، وتنتشر في تشاد وجنوب أفريقيا والنيجر والصومال.

وأضاف "رجائي": "صمم بيت جديد للزرافات بخلاف بيت أنثى الزرافة (سوسن)، نظرا لأنها كبيرة في السن، وخوفا على الزراف الجديد الذي لم يتجاوز عمره من عامين إلى ثلاثة أعوام"، موضحا أن استيراد الحيوانات، يجرى طبقا لشروط الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والاشتراطات الدولية لمنظمة الصحة الحيوانية.

من جانبها، قالت الدكتورة مها صابر، مدير حديقة الحيوان بالجيزة: إن بيت الزرافات الجديد يقع أمام باب 3 داخل حديقة حيوان الجيزة، بجوار بيت الجمل الآسيوي، مضيفة أن هناك برنامجا غذائيا صحيا معتمدا للزرافة "سوسن" خصيصا، داخل الحديقة لضمان نقائها، فضلا عن مجموعة من الفيتامينات والأملاح المعدنية، والمتابعة على مدار 24 ساعة لحالتها، لافتة إلى أن إدارة الحديقة بدأت تأهيلها منفردة في بيتها، تمهيدا لإدخال ذكر الزراف القادم من جنوب افريقيا للتزاوج معها، من خلال تخصيص فريق بيطرى وعمال و"كلافين"، لرفع الكفاءة الصحية لها، وتوفير جو مناسب، والخروج من حالة الحزن والاكتئاب التي سيطرت عليها الفترة الماضية.