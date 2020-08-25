رئيس التحرير

محمود مسلم

حديقة حيوان الجيزة تستعد لاستقبال 3 زرافات من جنوب أفريقيا

كتب:

محمد أبو عمرة
02:07 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
ارشيفية

ارشيفية

استعدت حديقة حيوان الجيزة لاستقبال ثلاث زرافات جديدة وحمارين وحشيين، من جنوب أفريقيا تم التعاقد عليها، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية على العرض المقدم من جنوب إفريقيا من خلال برنامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض.

وقالت الدكتور مها صابر، مدير حديقة حيوان الجيزة، إنه فور انتهاء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا عالميا والخاصة بتوقف الشحن الدولي، سيتم إرسال الزرافات من دولة جنوب إفريقيا والذي يستغرق 90 يوما، موضحا أن الشحنة تشمل ذكر وأنثيين وذلك طبقا لشروط الهيئة العامة للخدمات البيطرية والاشتراطات الدولية لمنظمة الصحة الحيوانية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز في بعض الحيوانات البرية، خاصة أنه يوجد بحديقة حيوان الجيزة فرس النهر، وكبش أروى بكثافة.

وأضافت أن الحديقة استقبلت خلال فترة الغلق حيوان الباقة في منطقة التسلية وهو حيوان يشبه اللاما، كما استقبلت الضبع السيناوي المخطط، على أن يجري إكثاره في الحديقة من خلال برنامج الإكثار.

اقرأ المزيد:

رجائي: كنا مستعدين لقرار فتح حديقة الحيوان بالتنسيق مع "الصحة"

صور.. حديقة الطفل تفتح أبوابها للزائرين لأول مرة: للتفاعل مع الحيوان

رجائي: حديقة الحيوان مفتوحة طوال الأسبوع.. والثلاثاء إجازة في الدراسة

احتفالاً بالعودة: باعة حديقة الحيوان يقدمون هدايا وخصومات للزوار