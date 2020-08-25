حديقة حيوان الجيزة تستعد لاستقبال 3 زرافات من جنوب أفريقيا

استعدت حديقة حيوان الجيزة لاستقبال ثلاث زرافات جديدة وحمارين وحشيين، من جنوب أفريقيا تم التعاقد عليها، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية على العرض المقدم من جنوب إفريقيا من خلال برنامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض.

وقالت الدكتور مها صابر، مدير حديقة حيوان الجيزة، إنه فور انتهاء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا عالميا والخاصة بتوقف الشحن الدولي، سيتم إرسال الزرافات من دولة جنوب إفريقيا والذي يستغرق 90 يوما، موضحا أن الشحنة تشمل ذكر وأنثيين وذلك طبقا لشروط الهيئة العامة للخدمات البيطرية والاشتراطات الدولية لمنظمة الصحة الحيوانية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز في بعض الحيوانات البرية، خاصة أنه يوجد بحديقة حيوان الجيزة فرس النهر، وكبش أروى بكثافة.

وأضافت أن الحديقة استقبلت خلال فترة الغلق حيوان الباقة في منطقة التسلية وهو حيوان يشبه اللاما، كما استقبلت الضبع السيناوي المخطط، على أن يجري إكثاره في الحديقة من خلال برنامج الإكثار.