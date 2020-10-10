حديقة حيوان الجيزة تستعد لاستقبال 3 زرافات جديدة

قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، بالهيئة المركزية لحدائق الحيوان، إنه من المقرر وصول 3 زرافات من جنوب أفريقيا لحديقة حيوان الجيزة خلال أيام، وذلك بعد إتمام الموافقة الاستيرادية لها، حيث تم التعاقد على زرافتين أنثيين وزراف واحد ذكر.

وأكد أن التعاقد تم وفقًا لمنظومة تبادل الحيوانات مقابل فرس النهر أو ما يطلق عليه "سيد قشطة" وعدد من الكباش الأروي.

وأعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حالة الطوارئ داخل حديقة حيوان الجيزة لاستقبال الثلاث زرافات اللاتي تم التعاقد عليها، حيث جاء استيراد الزرافات طبقًا للاشتراطات الدولية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.

وانتهت حديقة حيوان الجيزة من بيت الزرافات الجديد الذى يعد من الأماكن الأكثر استقبالاً للزوار بأحدث تصميم طبقا للاشتراطات الدولية، خاصة أن بيت الزرافات محبب للأطفال، لما تتميز به الزرافات من صفات محببة للأطفال، لحجمها الكبير الذى يجعلها أطول الحيوانات البرية وأضخم المجترات، وأبرز خصائصها عنقها وقوائمها فارعة الطول، والنتوءات العظمية على رأسها الشبيهة بالقرون، ومنها تسعة أنواع، وتنتشر فى تشاد وجنوب أفريقيا والنيجر والصومال.

وأكد "محمود"، تصميم بيت جديد للزرافات بخلاف بيت أنثى الزرافة "سوسن"، نظرًا لأنها كبيرة في السن، وخوفًا على الزراف الجديد الذى لم يتجاوز عمره عامين إلى ثلاثة أعوام، موضحًا أن استيراد الحيوانات، طبقًا لشروط الهيئة العامة للخدمات البيطرية والاشتراطات الدولية لمنظمتى الصحة الحيوانية.

وذكر رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن الإدارة نجحت خلال الفترة الأخيرة في المفاوضات وإجراءات استيراد ٣ زرافات من جنوب أفريقيا، لعرضها فى حديقة حيوان الجيزة، ويجرى مفاوضات حول استيراد أخرى لحديقة حيوان الإسكندرية.