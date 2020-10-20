الشباب والسيدات يتصدرون منافسات "الفردي" في المقطم والخليفة

غياب النواب الحاليين والأسماء الشهيرة بالدائرة الخامسة عشر "الخليفة" عن الترشح والتنافس على المقعد الوحيد المُخصص للدائرة بانتخابات مجلس النواب 2020 لأسباب مختلفة، كان سببًا رئيسيًا في ظهور مرشحين من الشباب والسيدات بالإضافة إلى وجوه جديدة تخوض الصراع الانتخابي لأول مرة.

تضم دائرة "الخليفة" أقسام "المقطم والخليفة"، ويتنافس عليها 8 مرشحين عقب خروج المرشح "جمال حنفي"، شقيق "سيد حنفي" المرشح عن حزب مستقبل وطن في الدائرة نفسها، بسبب بعض الطعون التي قُدمت ضده وأبعدته بشكل نهائي عن المنافسة بالانتخابات، حيث تقصلت الدائرة الخامسة عشر بعد انضمام قسم الدرب الأحمر إلى السيدة زينب، واقتصرت الدائرة على قسمي الخليفة والمقطم فقط خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة.

يفتقد التنافس على المقعد الفردي الوحيد بالدائرة بعض الأسماء التي يُعتبر لها ثقل كبير بتلك الدائرة، سواء نواب حاليين أو أسماء شهيرة، ويأتي في مقدمتهم النائب الحالي "محمد ماهر حامد عبد العال"، حيث ترشح على رأس القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى غياب النائب الاخر الذي نجح بانتخابات 2015 "جمال الشويخي"، والذي جرى القبض عليه في مارس الماضي بتهمة الحصول على رشوة مقابل استغلال نفوذه لإنهاء بعض الإجراءات، إلى جانب "شريف حمودة" والذي ترشح لانتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة ولم يُحالفه التوفيق.

وبسبب تلك الغيابات الكثيرة والمؤثرة على المشهد الانتخابي، ظهرت بعض الوجوه الشابة والتي تخوض بعضها الانتخابات للمرة الأولى، وهم ثلاثة شباب يتنافسون في الانتخابات مستقلين دون الانضمام إلى أحزاب، ومنهم المغامر "مازن حمزة" والشهير بأول مصري من أصحاب القدارت الخاصة يتسلق الجبال، بالإضافة إلى شابين آخرين وهما "هاني زبلة" و"عبدالصبور مدكور".

كما يظهر التمثيل النسائي في الصراع الانتخابي من خلال مشاركة سيدتين سبق لهما المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2015 ولم ينحجا، وهما الفنانة هند عاكف، ابنة شقيقة النجمة الاستعراضية نعيمة عاكف، بالإضافة إلى الدكتورة هويدا صقر، حيث تشاركان بشكل مستقل.