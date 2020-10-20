"نجيب": فحص 9 ملايين سيدة بمبادرة الرئيس.. ونستهدف الوصول لـ28 مليونا

قال الدكتور شريف نجيب، رئيس لجنة الجراحة، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة، إن المبادرة بدأت بتكليف من رئيس الجمهورية لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، في يوم المرأة العالمي، 18 مارس 2019، بضرورة توفير الاهتمام بصحة المرأة والنهوض بها، موضحا أنه أجري الفحص الطبي لـ9 ملايين سيدة حتى الآن.

وأكد "نجيب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية القناة الأولي، أن المبادرة تستهدف فحصا طبيا لـ28 مليون سيدة مصرية، وستكون مبادرة مستمرة بدون حد زمني، موضحًا :"نستهدف أن تكون برنامجا مستداما".

وأضاف الدكتور شريف نجيب أنه وضعت الاستراتيجية العامة للتنفيذ الفوري للمبادرة الرئاسية، وتم الاتفاق مع وزيرة الصحة على بدء العمل في 5 محاور مهمة، الأول: يتمثل في دراسة حجم المشكلة من الناحية الصحية للمرأة المصرية ومشكلة أورام الثدي، والثاني: تقييم الإمكانيات المتاحة الحالية للدولة ووزارة الصحة لتسليط الضوء على أوجه النقص الموجودة ومحاولة علاجها.

وتابع "نجيب": "المحور الثالث ولأول مرة في مصر يوضع بروتوكولات موحدة خاصة بالتشخيص والعلاج لأورام الثدي، ومطلوب أن يلتزم بها جميع الزملاء القائمين على علاج أورام الثدي في المبادرة، وهذه البروتوكولات تقوم على أحدث المعايير العالمية، أما الرابع فيتمثل في وضع خطة لتدريب الكوادر الطبية من أطباء، وتمريض، وفنين، والنهوض بهم علميا".

وأشار رئيس لجنة الجراحة، إلى أن المحور الخامس يتمثل في توفير العلاجات الحديثة والمؤثرة من كيماوي، وعلاج موجه وإشعاعي وهرموني، وتوفير الجراحات الدقيقة الحديثة المركبة والأجهزة الحديثة من أشعة تشخيصية وغرف عمليات مجهزة على أعلي مستوي، وفق أحدث المعايير العالمية، منوها إلى أنه أجري فحص طبي مجاني لـ9 ملايين سيدة، عن أورام الثدي ضمن مبادرة دعم صحة المرأة.