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وزيرة الصحة: قاربنا الكشف على 9 ملايين سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة

كتب:

شريف سليمان
12:03 ص | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
وزيرة الصحة

وزيرة الصحة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة، قاربت على إجراء المسح لـ9 ملايين سيدة، ضمن مبادرة "صحة المرأة"، وعلاج إصابات سرطان الثدي والسكر والضغط.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "خلال يوم واحد سنكون انتهينا من فحص 9 ملايين سيدة"، مشيرةً إلى أن معظم من ثبت إصابتهن بأورام الثدي، هي أورام من الدرجتين الأولى والثانية.

وتابعت: "دربنا آلاف الطبيبات، حتى ينفذن عمليات الفحص، والسيدات استجبن للمبادرة، وأشكر المرأة المصرية على حرصها على المشاركة".

وبالنسبة إلى حملة الأمراض المزمنة، قالت وزيرة الصحة، إن الدولة المصرية، كانت الوحيدة في العالم، التي استهدفت تشجيع المواطنين على العلاج من الأمراض المزمنة، لأنها تكون نقطة ضعف كبيرة، إذا أصيب بفيروس كورونا.

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