من محلات الخضار إلى الكشري.. مرشحة بـ"السلام" للناخبين: طلباتكم هنفذها

تشهد دائرة السلام بمحافظة القاهرة منذ بداية الدعاية الانتخابية ظهر أمس تنافسا شرسا بين جميع المترشحين الذين يحاولون جذب الناخبين من خلال عرض برامجهم الانتخابية عليهم.

ولجأت المرشحه إلهام رزق، مستقل رمز الغزالة إلى طريقة جديدة لجذب المواطنين من خلال تجولها في الأسواق مع الباعة وفى محلات الكشري والملابس وبيع الخضار لتوعد المواطنين بأنها ستسخر كل جهودها لتنفيذ مطالب أهالي الدائرة.

وقالت إلهام رزق خلال جولتها: "من يكون نائبا عن الشعب فى مجلس النواب يكون خادما قويا لتنفيذ مطالبهم وتقديم جميع الخدمات التي تساهم في تحسين معيشتهم".

وتشهد دائرة السلام أجواء ساخنة منذ الساعات الأولى من انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية للمترشحين الذين يصل عددهم إلى 17 مرشحا يتنافسون على مقعدين.

وانطلقت فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية أمس وتستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

وتضم محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب كلا من القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفي أول يوم دعاية انتخابية بدائرة السلام، أغرقت شوارع قسمي شرطة السلام أول والسلام ثان، بلافتات المرشحين التي احتلت الميادين الرئيسية، فيما يشتعل السباق بين المرشحين في الجولات الميدانية وزيارات العائلات وعرض برامجهم الانتخابية عبر السوشيال ميديا لكسب تأييد الناخبين، وبدأ الجميع فى عقد الاجتماعات مع العائلات بالمنطقة.

يذكر أنّ دائرة السلام تشهد في انتخابات مجلس النواب المقبلة، التي يطلق عليها "دائرة العائلة"، منافسة شرسة بين رجال السياسة والمال، بعد تحييد الدائرة، والمنافسة على مقعدين، بدلا من 3 في الدورة الماضية، ودخول السباق مرشحون سابقون، لتشتعل الأجواء مبكرا عبر تحرك أنصار المرشحين في كل أنحاء الدائرة؛ لمحاولة الحصول على أكبر قدر من الأصوات، خاصة بمناطق تجمع العائلات.

وتشهد دائرة السلام مواجهة شرسة بين 17 مرشحا، بينهم 2 من حزب مستقبل وطن، وهما شريف الورداني وأحمد إسماعيل، على مقعدين، إلى جانب 15 مرشحا مستقلا في الانتخابات الجديدة لمجلس النواب.

ومن بين الـ17 مرشحا سيدتان، وخرج من السباق 3 مرشحين استبعدتهم الهيئة الوطنية للانتخابات من الكشوف المبدئية للمرشحين بسبب الكشف الطبي والتجنيد والحساب البنكي.