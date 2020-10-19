انطلاق الدعاية الانتخابية بين 17 متنافسا على مقعدي دائرة السلام

تشهد دائرة السلام أجواء ساخنة منذ الساعات الأولى من انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية للمترشحين الذين يصل عددهم إلى 17 مرشحا يتنافسون على مقعدين.

وانطلقت فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية اليوم وتستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

وتضم محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وفي أول يوم دعاية انتخابية بدائرة السلام، أغرقت شوارع قسمي شرطة السلام أول والسلام ثان، بلافتات المرشحين التي احتلت الميادين الرئيسية، فيما يشتعل السباق بين المرشحين في الجولات الميدانية وزيارات العائلات وعرض برامجهم الانتخابية عبر السوشيال ميديا لكسب تأييد الناخبين، وبدأ الجميع فى عقد الاجتماعات مع العائلات بالمنطقة.

وأكد مرشح مستقبل وطن، شريف الورداني، فى تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن الدعاية الانتخابية بدأت اليوم، وسوف يلتزم بجميع قرارات الهيئة العليا للانتخابات، ولن يتم اختراق أي قرار لها، مؤكدا أن جميع الطلبات المشروعة من أهالي الدائرة سوف تنفذ.

وأطلق عدد كبير من المرشحين بالدائرة سيارات الدعاية لبث الأغاني الدعائية والتي أعدوها على طريقة أغاني المهرجانات الشعبية وجابت شوارع منطقة السلام والنهضة.

وكان مرشحا حزب مستقبل وطن " شريف الورداني وأحمد اسماعيل، أكدا لأهالي الدائرة، أنّ مطالبهم المشروعة من حق كل مواطن، وسيتم تنفيذها حال فوزهما بمقاعد مجلس النواب المقبل، متابعان: "النائب هو خادم للشعب، لأنه يأتي من صوتهم".

وقال شريف الورداني، خلال جولته، إنّ جميع مطالب أهالي الدائرة ستنفذ، وأنّ له سابقة في تنفيذ مطالب المواطنين عقب فوزه في البرلمان الماضي، موضحا أنّه يواصل جولاته الانتخابية لشرح برنامجه الانتخابي بشوارع وميادين الدائرة وأثناء لقائه بالعائلات.

وأوضح أحمد إسماعيل، أحد مرشحي حزب مستقبل وطن عن الدائرة التاسعة، أنّه يواصل عقد المؤتمرات الانتخابية وسط أنصاره وأهالي دائرته طوال فترة الدعاية الانتخابية؛ لمعرفة مطالبهم والصعوبات التي يواجهونها خلال حياتهم اليومية، مشيرا إلى أنّه سيعمل على تحقيق مطالب أهالي الدائرة المشروعة، إضافة لتقديم الخدمات المميزة لهم، حال فوزه بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

يذكر أنّ دائرة السلام تشهد في انتخابات مجلس النواب المقبلة، التي يطلق عليها "دائرة العائلة"، منافسة شرسة بين رجال السياسة والمال، بعد تحييد الدائرة، والمنافسة على مقعدين، بدلا من 3 في الدورة الماضية، ودخول السباق مرشحون سابقون، لتشتعل الأجواء مبكرا عبر تحرك أنصار المرشحين في كل أنحاء الدائرة؛ لمحاولة الحصول على أكبر قدر من الأصوات، خاصة بمناطق تجمع العائلات.

وتشهد دائرة السلام مواجهة شرسة بين 17 مرشحا، بينهم 2 من حزب مستقبل وطن، وهما شريف الورداني وأحمد إسماعيل، على مقعدين، إلى جانب 15 مرشحا مستقلا في الانتخابات الجديدة لمجلس النواب.

ومن بين الـ17 مرشحا سيدتان، وخرج من السباق 3 مرشحين استبعدتهم الهيئة الوطنية للانتخابات من الكشوف المبدئية للمرشحين بسبب الكشف الطبي والتجنيد والحساب البنكي.