مرشحو "مستقبل وطن" لأهالي دائرة السلام: هننفذ طلباتكم المشروعة

واصل مرشحو مستقبل وطن بدائرة السلام شرقي القاهرة، جولاتهم الانتخابية بميادين وشوارع منطقتي السلام والنهضة، لعرض برامجهم الانتخابية على أهالي الدائرة، وحث المواطنين على دعمهم في انتخابات مجلس النواب المقبلة، وبينهم: شريف الورداني، وأحمد إسماعيل.

وأكد المرشحان، لأهالي الدائرة، أنّ مطالبهم المشروعة من حق كل مواطن، وسيتم تنفيذها حال فوزهم بمقاعد مجلس النواب المقبل، متابعا: "النائب هو خادم للشعب، لأنه يأتي من صوتهم".

وقال شريف الورداني، خلال جولته، إنّ جميع مطالب أهالي الدائرة ستنفذ، وأنّ له سابقة في تنفيذ مطالب المواطنين عقب فوزه في البرلمان الماضي، موضحا أنّه يواصل جولاته الانتخابية لشرح برنامجه الانتخابي بشوارع وميادين الدائرة وأثناء لقائه بالعائلات.

وأوضح أحمد إسماعيل، أحد مرشحي حزب مستقبل وطن عن الدائرة التاسعة، أنّه يواصل عقد المؤتمرات الانتخابية وسط أنصاره وأهالي دائرته طوال فترة الدعاية الانتخابية؛ لمعرفة مطالبهم والصعوبات التي يواجهونها خلال حياتهم اليومية، مشيرا إلى أنّه سيعمل على تحقيق مطالب أهالي الدائرة المشروعة، إضافة لتقديم الخدمات المميزة لهم، حال فوزه بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

يذكر أنّ دائرة السلام تشهد في انتخابات مجلس النواب المقبلة، التي يطلق عليها "دائرة العائلة"، منافسة شرسة بين رجال السياسة والمال، بعد تحييد الدائرة، والمنافسة على مقعدين، بدلا من 3 في الدورة الماضية، ودخول السباق مرشحين سابقين، لتشتعل الأجواء مبكرا عبر تحرك أنصار المرشحين في كل أنحاء الدائرة؛ لمحاولة الحصول على أكبر قدر من الأصوات، خاصة بمناطق تجمع العائلات.

وتشهد دائرة السلام مواجهة شرسة بين 17 مرشحا، بينهم 2 من حزب مستقبل وطن، وهما شريف الورداني وأحمد إسماعيل، على مقعدين، إلى جانب 15 مرشحا مستقلا في الانتخابات الجديدة لمجلس النواب.

ومن بين الـ17 مرشحا سيدتان، وخرج من السباق 3 مرشحين استبعدتهم الهيئة الوطنية للانتخابات من الكشوف المبدئية للمرشحين بسبب الكشف الطبي والتجنيد والحساب البنكي.