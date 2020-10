Spotify: ارتفاع نسبة مشاهدة المصريين للأغاني الكورية K-Pop لـ94%

شهد عام 2020 مواصلة الانتشار لموسيقى الـ K-Pop حول العالم، نتيجة هوس المعجبين بها على وسائل التواصل الاجتماعي والنجاح المتواصل للدراما الكورية في ظل زيادة ملحوظة في الشعبية العالمية للثقافة الكورية الجنوبية في مصر وغيرها من الدول.

وحسب بيان صادرعن Spotify، إن إقبالا كبيرا من المصريين على الأغاني الكورية المعروفة بالــK-Pop جاء بداية من انتشار المسلسلات الكورية الناجحة مثل “Dr. Romantic” و“Don’t Dare to Dream”، وصولاً إلى إعجاب المصريين بموسيقى الـ K-Pop وكل أنواع الترفيه الكوري الأخرى، فضلًا عن التشابه بين الثقافتين المصرية والكورية، والمتمثل في الروابط العائلية الوثيقة، واحترام الكبار والمجتمع.

ويحتفل اليوم Spotify بالـ K-Pop وبنجاحات هذا النوع من الموسيقى، عبر تقديم بيانات الاستماع على Spotify الخاصة ببعض أشهر الفرق الكورية، تزامناً مع الهوس بأغاني الـ K-Pop الذي يجتاح العالم خلال شهر أكتوبر الجاري.

وشهدت قوائم أغاني الـ K-Pop التي تضم أغاني بعضاً من أشهر فرق الـ K-Pop انتشاراً واسعاً وارتفاعاً في معدلات التشغيل والاستماع، خلال الأعوام الماضية.

وازداد انتشار قائمة الأغاني K-Club Party التي تحتفي بأفضل أغاني K-Pop الراقصة بنسبة 164%، بينما ارتفعت نسبة الاستماع إلى قائمة أغاني K-pop Daebak والتي تتضمن أشهر أغاني الـ K-Pop على منصة Spotify بنسبة 94٪ في مصر.

ومع أغنيتهم المتفردة "Dynamite"، تمتعت الفرقة الأكثر شهرة BTS بأقصى نجاح على صعيد قوائم الأغاني العالمية، هذه الأغنية هي الأكثر استماعاً ضمن أغاني الـ K-Pop في مصر، والإمارات، والسعودية، وقد حققت أرقاماً قياسية جديدة على Spotify، وجرى تشغيل الأغنية 12.6 مليون مرة خلال 24 ساعة من صدورها، وتمت إضافتها إلى أكثر من 3.5 مليون قائمة أغاني، وأدت إلى ارتفاع بنسبة 300٪ في أعداد المستمعين لفرقة BTS للمرة الأولى على Spotify.

أما الأغاني الأكثر استماعاً لفرقة BTS في مصر بعد أغنية "Dynamite" هي "Black Swan" و"Boy with Luv (feat. Halsey)" و"ON" وMy Time" على التوالي.

ومع صدور ألبوم الفرقة الجديد بعنوان "BE" في 20 نوفمبر المقبل، يمكن توقع المزيد من شباب الفرقة خلال الفترة المتبقية من عام 2020، خاصة وأنه تمت تسميتهم بالفعل كأكثر فناني الـ K-Pop استماعاً على Spotify بعد وصول عدد مرات تشغيل أغانيهم إلى 11.4 مليار مرة.

كما شهد هذا العام العودة القوية لفريق Stray Kids بألبوم "IN LIFE"، الذي أصبح سريعاً أكثر ألبوماتهم استماعاً في مصر.

وحسب البيان، لا يقف الشباب وحدهم وراء الهوس بأغاني الـ K-Pop، ففريق البوب BLACKPINK المكون من فتيات من العاصمة سيول، والذي صدر عنه مؤخراً فيلم وثائقي على نتفليكس بعنوان "BLACKPINK: Light Up The Sky"، يتمتع حالياً بارتفاع ملحوظ في نسبة الاستماع، حيث أصبح ألبومهم الأخير بعنوان "THE ALBUM" الأكثر استماعاً حول العالم على Spotify خلال الأسبوع الأول من صدوره.

وتُظهر بيانات Spotify أن أكثر أغاني الفرقة في مصر هي "How You Like That" و"Kill This Love" و"Sour Candy" مع Lady Gaga، الدولة الأكثر استماعاً للـ K-Pop في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عامي 2019 و2020 هي السعودية.

وفي بدايات هذا العام، كان قد تم التخطيط لإقامة مهرجانين لموسيقى الـ K-Pop في الشرق الأوسط، وشهد عام 2019 تدفق 60000 مستمع إلى مدينة الرياض لحضور حفل BTS المبهر.