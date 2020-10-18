لطيفة تنعى المطربة نعمة: فقدنا سيدة الفن ولكنها إرادة الله

نعت الفنانة التونسية لطيفة، الفنانة "نعمة" التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مرير مع المرض.

وقالت لطيفة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قلبى حزين ولكن هى إرادة الله انا لله وانا اليه راجعون تونس فقدت نعمتها سيدة الفن التونسي السيدة نعمه كم تعلمت منكي كم نصحتيني من وأنا طفله وسمعت كلامك كنتي وستظلى صوت الفرحه والطرب من مثلك لا يموت يانعمه ستظلى خالده فى وجداننا كلنا كم احببتك وكم ساظل احبك انا لله وانا اليه راجعون".

"نعمة" عاشت طفولتها في قريتها قرب أهلها ثم انتقلت إلى العاصمة، حيث أقامت بنهج الباشا في بيت قريب من بيت الرصايصي الذي كان يعتبر آنذاك بمثابة استوديو الفن.

بدأت الغناء في سن 11 من عمرها بأغنية "صالحة" و"مكحول نظارة" ثم غنّت لأول مرة أمام الجمهور في حفلة خيرية لفائدة جمعية المكفوفين، ما أهلها لتصبح إحدى مطربات فرقة الرشيدية.

التحقت السيدة نعمة بالإذاعة الوطنية كمطربة رسمية في سنة 1958، وكانت فرقة الإذاعة تضم آنذاك أسماء كبيرة مثل صليحة وعليّة.

شاركت مع فرقة الإذاعة في عديد الحفلات خارج تونس مثل مهرجان انتخاب ملكة جمال العرب في بيروت سنة 1966، ومهرجان ألفية القاهرة سنة 1969 والذي لقبت على إثره بفنانة تونس الأولى.

يتجاوز رصيدها 360 أغنية، ولحّن لها أشهر الفنانين من تونس مثل خميس الترنان ومحمد التريكي وصالح المهدي وقدور الصرارفي وعبد الحميد ساسي، كما لحّن لها سيد مكاوي من مصر وحسن العريبي من ليبيا وغيرهم.

عادت السيدة نعمة إلى قريتها أزمور التي قضت فيها طفولتها، لتقيم فيها بعد أن اعتزلت الفن.