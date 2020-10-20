ابنة رجاء الجداوي تنشر صورة لوالدتها.. ونجوم الفن: "وحشتينا"

نشرت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي صورة لوالدتها الراحلة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "الجداوي" على الصورة قائلة، "صباح الخير.. الله يرحمك يا حبيتي".

وتفاعل مع المنشور عدد من الفنانين، حيث كتبت هند صبري، "نفتقدك ووحشتنيا اوووي"، بينما قالت الفنانة سوسن بدر، "صباح الضحكة الحلوة الله يرحمها حبيتي".

وقالت الإعلامية إنجي، "بحب ضحكتها قوي الله يرحمك ووحشتينا".

يذكر أن ابنة الراحلة رجاء الجداوي تشارك جمهورها ذكريات والدتها الراحلة باستمرار، من خلال حسابها الخاص.

وسردت أميرة حسن مختار، آخر مشهد لوالدتها على قيد الحياة حيث شعرت بدرجة حرارة مرتفعة وكانت بالفعل تقترب من 40 درجة مئوية، وتم إجراء مسحة لها والتأكد من إصابتها بالفيروس رغم أنها لم تعان من أي أعراض أخرى لمدة 8 أيام تقريبًا.

وقد توفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي بعد معاناة مع فيروس كورونا استمرت 43 يوما، حيث قضت أيامها الأخيرة في مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وكتبت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، عبر صفحتها على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مامي في ذمة الله"، فيما أعلن أشرف زكي نقيب الممثلين، خبر الوفاة.

وآخر أعمال الفنانة الراحلة هو مسلسل "لعبة النسيان" في رمضان الماضي، حيث أصيبت بالمرض بعد الانتهاء من التصوير وقضت في المستشفى 43 يوما قبل وفاتها.

وقد عرض لها فيلم "تؤام روحي" للفنان حسن الرداد، أمينة خليل، بعد وفاتها، وقد ظهرت من خلاله بدور طبيبة نفسية تساعد بطل العمل في علاج نسيان زوجته الأولى، خاصة بعد إصابته بمرض نفسي.