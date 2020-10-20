المستلزمات الطبية تكشف تفاصيل استعدادات الأسواق لفيروس كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية من موجة ثانية أعنف لجائحة فيروس كورونا خلال الأشهر القادمة، وهو ما دعا إلى اتخاذ كل التدابير لمواجهتها لتقليل حجم الخسائر وخاصة في ظل العودة للمدارس والجامعات.

وقال منتجو الكمامات وأصحاب الصيدليات لـ"الوطن" إن الأسواق شهدت انتعاشة كبيرة في مبيعات الكمامة والجوانتي والأدوات المطهرة بعد تراجع استمر لأكثر من 3 أشهر، حسبما أوضح محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية.

وأشار إلى أن تحذيرات منظمة الصحة العالمية من موجهة ثانية والعودة إلى المدارس والجامعات رفعت الطلب على الكمامة والجوانتي بنسبة تجاوزت الـ 20%.

وأوضح أن السوق المصرية أصبح يقبل على شراء الكمامات والجوانتي كما كان من قبل حماية لهم ولغيرهم، من انتشار الفيروس وهو ما يأتي متزامنا مع تشدد الحكومة المصرية دوما على ضرورة ارتداء الكمامات حفاظا على أرواح المواطنين وحماية للمجتمع من انتشار فيروس كورونا.

وفي السياق نفسه، قال إن الموجة الأولى لفيروس كورونا أدت إلى إنشاء 180 خط إنتاج أتوماتيك للكمامة ينتج 9 ملايين كمامة يوميا وينتج الخط 50 ألف كمامة يوميا.

وكشف عن أن الأسواق ستعاني ارتفاع سعر"الجوانتي" بسبب احتكار 3 دول للإنتاج وهي "إندونسيا، وماليزيا، وتايلاند" وهي المتحكمة في السعر، مؤكدا أن الأسواق استعدت للموجة الثانية من خلال حدوث فائض في الإنتاج يكفي تصديره للشرق الأوسط ويلبي حاجة السوق المحلي.

وأوضح أن زيادة الإنتاج للكمامة ساهم في تراجع الأسعار بنسبة تتجاوز الـ50% لتباع العلبة التي تحتوي على 70 ماسك من 300 جنيه لتصل إلى 50 جنيها.

فيما قال الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرف التجارية انتعاشة كبيرة في المبيعات شهدتها الأسواق منذ العودة إلى المدارس والجامعات للماسكات بجميع أنواعها والمطهرات دون ارتفاع للأسعار بسبب توافرها وعدم تصديرها للخارج. مبينًا أنَّ الدولة أمنت احتياجات البلاد من الأدوية لمواجهة الاحتياجات من خلال رفع المخزون الاستراتيجي من 6 أشهر لـ12 شهرًا.