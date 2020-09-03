شعبة المستلزمات الطبية: 50% انخفاضا في مبيعات الكمامة

قال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية بالغرف التجارية، إن مبيعات الكمامات الطبية انخفضت بنسبة 50% خلال الفترة الحالية، رغم زيادة الإنتاج.

وكشف رئيس الشعبة لـ"الوطن"، أن هناك نحو 7 مصانع تنتج 5000 ماسك يوميا و180 خطا أوتوماتيك ينتح اعداد تتراوح مابين 1000 و50 الف ماسك يوميا.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن المستثمرين في قطاع الماسك معرضون للإغلاق التام نتيجة خسائرهم من عدم تسويق إنتاجهم، قائلا: "هناك إنتاج وفير ولا يوجد إقبال للشراء من جانب المواطنين وهو ما أدى إلى زيادة المخزون.

ونفى "وجود اتجاه من جانب منتجي الماسكات إلى تصدير الفائض من الإنتاج للخارج بدعوى أن أسعار الصين في تلك الأسواق تنافسية حيث تحصل الشركات المصدرة على دعم يصل لـ17%.

وأشار إلى أنه بالرغم من تحذيرات المسئولين من موجه ثانية لفيروس كورونا إلا أن تراجع الشراء من جانب المواطنين هو سيد الموقف، نافيا حدوث عجز بالأسواق في الماسك عند ظهور الموجه الثانية بالمقارنة بالظهور الأول للفيروس.

وأرجع الأسباب لزيادة الإنتاج العالمي من الماسك.

وفي السياق نفسه، أعلن رئيس الشعبة عن اجتماع مرتقب يوم 14 من الشهر الجاري كأول اجتماع انتهاء الاجراءات الاحترازية ويهدف الاجتماع لمناقشة وضع المستلزمات الطبية والمشاكل التى تواجهها فى ظل الأوضاع الحالية خاصة مع هيئة الدواء وهيئة الشراء مع تقييم تلك الأوضاع.