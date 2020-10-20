 الأرجنتين: حصيلة إصابات فيروس كورونا تتجاوز المليون حالة في البلاد

أفادت وزارة الصحة الأرجنتينية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد تجاوز المليون حالة، لتصبح بذلك خامس دولة تتجاوز فيها حصيلة الحالات المؤكدة هذا الرقم.

وأوضحت الوزارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت 1002662 إصابة بالفيروس، بحلول ليلة أمس الاثنين.

وأضافت وزارة الصحة، أن يوم أمس، تأكد إصابة 12982 حالة، ووفاة 451 بالفيروس.

وشهدت الأرجنتين ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات اليومية بالعدوى، في الأسابيع الأخيرة.