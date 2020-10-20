6 رسائل تحذيرية من "زراعة الغربية" للفلاحين بسبب الطقس السيئ

حذرت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية الفلاحين في مختلف مراكز المحافظة، من موجة الطقس السيئ المتوقعة، والتي تشير تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية إلى أنها من المتوقع أن تجتاح الجمهورية خلال الفترة بين 20 و25 أكتوبر الجاري.

ووجه وكيل وزارة الزراعة، المهندس علي عبد الجواد، 6 رسائل للمزارعين، لتعريفهم بطرق التعامل مع الأمطار الغزيرة المحتملة، لتقليل الأضرار التي قد تتعرض لها زراعاتهم، إلى الحد الأدنى، وتتضمن:

الرسالة الأولى: انكسار كبير في درجات الحرارة، بداية من الاربعاء بمقدار من 5 إلى 7 درجات، ليكون معتدل نهاراً، وتنخفض الحرارة ليلاً، لتلامس 17 و18 درجة، مع التحذير الشديد من برد "الخريف".

الرسالة الثانية: وقف الري تماماً لكل المحاصيل في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها خلال اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء.

الرسالة الثالثة: سرعة رش بساتين الفاكهة، خاصةً المانجو المتأخرة والرمان والبرتقال، بمركبات ومبيدات الكالسيوم أو فوسفات البوتاسيوم.

الرسالة الرابعة: إضافة ما بين 8 و10 لترات من حمض الفسفوريك، عند الري بالغمر، مع أقرب فرصة للري بعد سقوط الامطار، بالنسبة للمحاصيل الدرنية، مثل البطاطس والبنجر المبكرة.

الرسالة الخامسة: التحذير من فرص زيادة انتشار ذبابة الفاصوليا، وذبابة المقات، ديدان ثمار القرعيات، وأمراض البياض الزغبي على القرعيات وغيرها.

الرسالة السادسة: على محالج إكثار القطن وحلقات التسويق الموجودة في الدلتا، سرعة تفريغ الحلقات من القطن، مع ضرورة نقله قبل حلول الغد.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تم عمل مجموعة من الندوات الإرشادية لتحذير الفلاحين من موجة الطقس القادمة، وأيضاً تعظيم الاستفادة من قش الأرز، وآخرها ندوة ارشادية بقرية "كفر كلا الباب"، بمركز السنطة، حاضر فيها المهندس عبد السلام هنداوي، رئيس قسم الإرشاد الحيواني، للتأكيد على ضرورة تعظيم الاستفادة من قش الأرز، والتحذير من موجة الطقس القادمة.

وكان الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، قد أعلن عن خريطة سقوط الأمطار والسيول على مستوى الجمهورية، والتي من المتوقع أن تبدأ اليوم الثلاثاء، وقال إن البلاد تشهد موجة من الطقس غير المستقر، خاصةً على السواحل الشمالية والدلتا وسيناء، وسوف تشهد تساقط أمطار غزيرة ورعدية.