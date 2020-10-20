7 نصائح لمربي الثروة الحيوانية والداجنة لمجابهة الظروف الجوية الطارئة

بناءاً على توجيهات السيد القصير- وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وحفاظاً على ثرواتنا الحيوانية والداجنة بأشكالها المختلفة، وبناءا تقارير الارصاد الجوية حول توقع طقس وظروف جوية طارئة

صرح د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة بتشكيل لجنة متابعة مركزية بالقطاع، للتواصل مع الإدارات العامة للإنتاج الحيوانى بمديريات الزراعة والإدارات الزراعية بكافة محافظات الجمهورية، وكذلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفروعها المختلفة بالمحافظات لإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية اللازمة لمجابهة الظروف الجوية الطارئة وأضاف سليمان ان القطاع أصدر عدة نصائح وتوصيات لمربى ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة على النحو التالى:-

1. ضرورة تطهير مجرات السيول ومجارى المياه, وكذلك تطهير بالوعات تصريف المياه وشبكات الصرف الصحى.2. تجهيز وسائل ومعدات وماكينات شفط المياه

3. على السادة اصحاب مزارع الثروة الحيوانية والداجنة القريبة من المناطق المتوقع أن يغمرها الامطار بنقلها لأماكن اخرى بعيدة لعدم حدوث خسائر مادية.

4. عمل حواجز حول المزارع لمنع دخول او تسرب أى مياه, والعمل على رفع منسوب أرضيات المزارع, وكذلك عمل صيانة للأسقف الخاصة بالمزارع .5. تجهيز رصيد كافى من الأعلاف اللازمة لتغذية المواشى كاجراء احترازى فى حالة الامطار الغزيرة مع مراعاة تخزينها فى اماكن جافة ونظيفة وبعيدة عن أى تسرب للمياه.

6. السيارات التى تحمل مخاليط الأعلاف أو مركزاتها أو إضافاتها أو خاماتها، يجب أن تتحرك فى الأوقات الغير ممطرة، وأن تكون الشحنات بداخلها مغطاه بغطاء يمنع تسرب المياه

7. التأكد من سلامة منافذ وفتحات تهوية مخازن الأعلاف وخاماتها سواء كانت فى المزارع أو المصانع أو محال الإتجار فى الأعلاف، فلا تسمح بنفاذ مياه الأمطار أو الندى إلى داخل المخزن

الإبلاغ الفورى فى أقرب إدارة بيطرية أو زراعية أو على أرقام واتس أب القطاع (01558626681 - 01558626682)عن أية مشكلة بالقطيع، حتى يتم دراسة المشكلة وعلاجها فى مهدها