مدير كلية الدفاع الجوي: ندرس العلوم العسكرية والهندسية والإنسانية

قال اللواء دكتور حازم أحمد زكي خورشيد، مدير كلية الدفاع الجوي، إنه يتم تقسيم العلوم التي تدرس في كلية الدفاع الجوي إلي 3 مجموعات، المجموعة الأولي هي العلوم العسكرية ويتم تدريسها بمجرد إلتحاق الطالب بالكليات العسكرية وحتي تخرجة، المجموعة الثانية وهي العلوم التخصصية وهي علوم الدفاع الجوي ويقوم أعضاء هيئة التدريس ببدأ تدريسها في السنة الدراسية الثانية وحتي السنة الدراسية الخامسة.

وأضاف "خورشيد"، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن المجموعة الثالثة هي العلوم الهندسية والإنسانية يتم تدريسها عقب انتهاء الطلبة من فترة الإعداد العسكري بالكلية الحربية وحتي الفصل الدراسي الثاني للسنة الخامسة، طبقا لبروتوكول التعاون بين كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وكلية الدفاع الجوي.

وتابع أنه بعد 4 سنوات دراسية يحصل الطالب على بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي، وفي السنة الخامسة يحصل الطالب على بكالوريوس الهندسة الكهربية شعبة الإتصالات والإلكترونيات.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخرج الدفعات الجديدة للعام الحالي 2020، من الكليات والمعاهد العسكرية.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشهد صباح اليوم حفل تخرج الدفعات الجديدة للعام الحالي 2020 من الكليات والمعاهد العسكرية، وذلك بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة.

وبدأ حفل تخرج دفعات جديدة الكليات العسكرية والمعهد الفني للكليات المسلحة بظهور 5 طائرات هليكوبتر يحملون علم مصر وعلم القوات المسلحة وأعلام الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، إيذانَا ببدء الاحتفال.

وانطلق الحفل بالعرض الرياضي والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس، وجسّد الطلاب أرقام دفعاتهم على الأرض بأجسادهم، كما جسّد الطلاب شعار القوات المسلحة ورقم 47 احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر.

ويحضر الاحتفال، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.