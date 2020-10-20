السيسي يحيي خريجي الكليات العسكرية: ديما في صحة وقوة وفتوة

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لخريجي الكليات العسكرية والمعاهد الفنية، في حفل تخريجهم اليوم، قائلا: "ألف مبروك موفقين، ودايما في صحة وسلامة وقوة وفتوة، أيوا فتوة لأجل مصر وحمايتها، وربنا يوفقكم ويحفظكم".

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشهد صباح اليوم حفل تخريج الدفعات الجديدة للعام الحالي 2020 من الكليات والمعاهد العسكرية، وذلك بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة.

ووجّه الرئيس السيسي، التحية لأسر الطلاب، فور وصوله لحضور حفل تخريج الطلاب، في ساحة الكلية الحربية.

ويحضر الاحتفال مع الرئيس السيسي، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.