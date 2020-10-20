السيسي لأسر خريجي الكليات العسكرية: تحية وتقدير للي سهروا وربوا

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لأسر وأهالي خريجي الكليات والمعاهد العسكرية، خلال حديثه في حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية.

وقال الرئيس: "كل التحية والتقدير والاعتزاز لأولياء الأمور والأسر اللي سهروا وربوا وأنفقو وقدموا ولادهم لبلدهم مصر، عشان يبقوا مسؤولين عن حماية الدولة وأمنها وسلامها وسلامتها".

وأضاف الرئيس السيسي: "ده أمر عظيم أوي إنّ الأسر اللي سهرت وعملت ده كله عشان تقدم ابنها لبلدها مصر، بقول شكرا باسمي وباسم كل الأسر المصرية".

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشهد صباح اليوم حفل تخريج الدفعات الجديدة للعام الحالي 2020 من الكليات والمعاهد العسكرية، وذلك بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة.

ووجّه الرئيس السيسي، التحية لأسر الطلاب، فور وصوله لحضور حفل تخريج الطلاب، في ساحة الكلية الحربية.

ويحضر الاحتفال مع الرئيس السيسي، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.