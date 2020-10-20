"البحوث الإسلامية" يطلق حملة توعوية بلغتين عن شخصية النبي الكريم

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إطلاق حملة توعوية شاملة باللغتين العربية والإنجليزية بمناسبة المولد النبوي الشريف بعنوان "هذا نبينا" باللغة العربية، (Our prophet) بالإنجليزية، لتسليط الضوء على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاقية والإنسانية ودوره في الدعوة المستمرة للتراحم بين البشر جميعًا.

وتُطلق الحملة بشكل مباشر من خلال مشاركة وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في مختلف محافظات الجمهورية، كما تطلق بشكل إلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للمجمع وصفحات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر، بتكثيف الحملات التوعوية خاصة في المواسم المختلفة والاستفادة منها من خلال ربطها بواقع الناس الحالي.

وقال الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إنّ الحملة تنطلق من شخصية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، من خلال تسليط الضوء على مواقفه وأخلاقياته وسلوكياته في التعامل مع بني البشر جميعًا، وكيف أنّ هذا النبي أسس لمنهج نبوي يخدم الإنسانية ويرسخ لمبادئ السلم العالمي بين الناس بغض النظر عن لونهم أو عرقهم أو دينهم، كذلك فإنّ الحملة توجه رسائل مباشرة ومختصرة حول حال النبي مع مختلف فئات المجتمع - مع الكبير والصغير مع الأطفال والنساء-، ومع أهل بيته وأصحابه ومع جيرانه من المسلمين وغير المسلمين.

وأضاف عيّاد أنّ الحملة تستهدف أيضًا الزود عن النبي بعد تعمد الإساءة إليه ممن لا يعرفون قيمة هذا النبي الكريم، من خلال التعريف الشامل بالنبي صلى الله عليه وسلم خلقًا وخُلقًا وعبادة ومعاملة، وكيف كانت علاقته بالآخرين وكيف تعامل معهم، بل وأقر منهجًا نبويًا للمسلمين في التعامل بالحسنى مع غير المسلمين، مع التركيز على معالجة بعض الأمراض المجتمعية التي تخالف تعاليم الإسلام الصحيحة، وبيان كيف كانت أخلاق النبي وسلوكياته نموذجًا لنشر المحبة والود في المجتمع.

وأوضح الأمين العام أنّ الحملة تعتمد على خطاب بسيط وميسر يستدعي نماذج مضيئة من حياة النبي وتعامله في مختلف المواقف التي تعرض لها، وكيف كان يتعامل في الرضا والغضب، وكيف تعامل مع المخالف في الرأي والموافق له؟ وغير ذلك من المواقف الحياتية للنبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أنّه سيتم ترجمة محتوى الحملة إلى اللغة الإنجليزية بما يناسب غير الناطقين بالعربية ونشر رسائلها على الموقع الإلكتروني للمجمع باللغة الإنجليزية وصفحات المجمع باللغة الإنجليزية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية للاحتفال والاحتفاء بمولد سيدنا ونبينا محمد ﷺ ببرنامج شاملٍ ومتنوع؛ إذ أعدَّ المركز عِدَّة محاور لهذه المناسبة العطرة العزيزة على قلب كل مسلم ومسلمة.

وعرض المركز محاور استعداداته، وهي كما يلي:

أعدَّ المركز مادة فيلمية مصورة تشمل ما يقرب من 30 حلقة تحت عنوان "علَّمنا النبي ﷺ"، تتحدث عن تعاليم المصطفى ﷺ وتوجيهاته الأخلاقية والاجتماعية والفكرية والثقافية للأمة؛ بما يحقق رفعتها وسموها؛ أخلاقيًّا، وفكريًّا.

أصدر المركز كتيبا تحت عنوان "ولد الهدى ﷺ" يتناول شمائل النبي، وفضائله، وحقوقه ﷺ، ويحث جموع المسلمين على التخلق بأخلاقه ﷺ.

إطلاق حملة إلكترونية من خلال صفحات المركز الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "مولد الهادي ﷺ"، تُذكّر بفضل النبي ﷺ، وعلو قدره ومنزلته.

كما سيقوم أعضاء المركز بمشاركات إعلامية متميزة في العديد من القنوات التليفزيونية، وعبر أثير الإذاعات، ومن المتوقع أن تصل إلى 25 حلقة عبر البرنامج التلفزيونية، والمشاركة في 30 برنامجًا إذاعيًّا، و5 برامج تليفزيونية باللغات الأجنبية، و40 فيديو قصير بالتعاون مع المواقع الصحفية الإلكترونية، إلى جانب المشاركات الصحفية من خلال ما يقرب من 30 مقالًا مُتنوعًا.

يجري أعضاء المركز 20 بثًّا مباشرًا عن النبي ﷺ على صفحات المركز والعديد من المواقع الإلكترونية باللغة العربية واللغات الأجنبية الإنجليزية والفرنسية والألمانية، ويتضمنهم بثًّا مباشرًا هو الأول من نوعه لمدة 3 ساعات متواصلة، يتحدث من خلاله أعضاء المركز عن سيرة سيد المرسلين ﷺ، يتخلله بعض المدائح النبوية مع استمرار خدمة الرد على أسئلة المستفتين، إضافة إلى نشر ما يزيد على 370 فتوى نصية ترد من أسئلة واستفسارات المستفتين المتابعين لصفحات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي من أهمها: مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وكيفية الاحتفال به، والرد على من يحرمون الاحتفال بمولده ﷺ.

كما يقوم أعضاء المركز من خلال قسم متابعة المحتوى الديني في وسائل الإعلام برصد الفتاوى المتشددة حول الاحتفال بالمولد النبوي، وتفنيدها، والرد عليها.

ويستقبل أعضاء المركز مكالمات واستفسارات الجمهور من خلال الاتصال الهاتفي يوميًّا على رقم 19906، كما يشارك قسم فتاوى النساء بمجهود مميزة في الحملات الإلكترونية المُصورة والبرامج الإعلامية والمقالات الصحفية.