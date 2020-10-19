فريق تطوير التعليم بجامعة الأزهر يحتفل بتعيين "عامر" بـ "الشيوخ"

احتفل فريق تطوير التعليم بمكتب نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، بتعيين الدكتور يوسف عامر، نائبا بمجلس الشيوخ.

حضر الاحتفالية، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني عميد كلية العلوم بنين، والدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور علاء جانب، ومؤمن متولي الأمين العام للجامعة.

ونظم الاحتفالية فريق تطوير التعليم بمكتب نائب رئيس جامعة الأزهر والمكون من الدكتورة صفية محمود عزت، والدكتورة عبير مختار التهامي، والدكتور حامد عبدالعظيم هلال، والدكتور عاصم، والدكتور محمد عبدالقادر، والدكتور سامح السيد شراقي، والدكتورة فاطمة محمود بدر الدين، والدكتور محمود عبدالستار توفيق، والدكتور أسامة جمال قريطم، والدكتورة شيماء مصطفي موسي، والدكتور البراء صفوان عبدالغني.

وكان رئيس جامعة الأزهر قد قدم الشكر لرئيس الجمهورية بعد اختيار ثلاثة أساتذة من جامعة الأزهر؛ لتعيينهم أعضاء بمجلس الشيوخ المصري.

وأكد رئيس جامعة الأزهر على أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تعد القوى الناعمة لمصر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، لافتًا إلى أن أساتذة الجامعة كانوا -وما زالوا وسيستمرون- في خدمة الوطن والمواطن كل في موقعه.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارًا بتعيين ثلاثة أساتذة من جامعة الأزهر أعضاء بمجلس الشيوخ، حيث شمل القرار تعيين كلٍّ من:

- الدكتور مصطفى محمد عبدالغني، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات.

- الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عميد كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر الأسبق.

- الدكتورة خضرة سالم عبدالحميد سالم، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الأزهر.