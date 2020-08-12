"القومي لحقوق الإنسان" يوضح ملاحظاته على اليوم الأول لانتخابات الشيوخ

قال نبيل شلبي، مدير وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن انتخابات مجلس الشيوخ اليوم بدأت بكل يسر وسلاسة في مواعيدها بكافة اللجان على مستوى الجمهورية، كما أن إقبال المواطنين على التصويت بدأ في الساعات الأولى بشكل هادئ، ثم بعد ذلك أصبحت الأعداد مقبولة، ومع انخفاض درجة الحرارة كانت المشاركة أكبر.

وأضاف "شلبي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON E"، أنه كانت هناك بعض الملاحظات البسيطة مثل عدم وجود مظلات أمام عدد من اللجان لتحمي المواطنين من تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة، وهذا كان يسبب عائقا لهم، كما أن بعض اللجان لم يكن متاحة بها كراسي تساعد كبار السن وأصحاب الإعاقة بشكل أيسر.

وأشار مدير وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أنه تم رصد وجود بعض الدعاية الانتخابية أمام بعض اللجان، موضحًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان كان له متابعين في 11 محافظة، وعددهم 32 شخصا، بجانب تواصلهم مع منظمات المجتمع المدني التي لهم مندوبون في بعض اللجان التي ليس للمجلس مندوب فيها.

وتابع: "اتحركنا في أكثر من مكان في الجيزة والقليوبية والقاهرة وخاصة الزيتون والأميرية والزاوية الحمراء، ومن خلال تلك المشاهدات طلعنا التقرير".