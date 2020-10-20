الدقهلية رابع الجمهورية ببرنامج "مشروعك" والمنزلة الأعلى بالمحافظة

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، تحقيقها المركز الرابع على مستوي الجمهورية، في قروض برنامج "مشروعك"ـ وذلك بتنفيذ 12 ألف و122 مشروعاًَ إنتاجياً، منذ بدء المشروع، باستثمارات قدرها مليار و315 مليون جنيه، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب، وإتاحة فرص العمل لهم، من خلال إقامة المشروعات الاستثمارية، وتوفير التمويل اللازم لها بقروض ميسرة.

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، في تصريحات اليوم الثلاثاء، عقب استعراض تقرير برنامج "مشروعك"، الذي عرضه مدير عام البرنامج، عماد أبو زيد، إن المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والخدمية الممنوحة من قبل برنامج "مشروعك"، منذ بدء تنفيذ البرنامج وحتى اليوم، أسهمت في توفير 25 ألف و600 فرصة عمل.

وأضاف المحافظ ان الدقهلية بهذا العدد من المشروعات وقيمة القروض الممنوحة وفرص العمل التى وفرتها تلك المشروعات، قد حققت المركز الرابع على مستوى الجمهورية، وترتيب أفضل 5 مراكز بالمحافظة من حيث قيمة القروض، شملت المنزلة وميت غمر والسنبلاوين وبلقاس وأجا، أما الترتيب لأفضل 5 مراكز من حيث عدد المشروعات، فقد تضمن المنزلة وإجا وبلقاس والسنبلاوين وميت غمر.

وشدد "مختار" على أهمية السعي الدائم من قبل الجهات المانحة، وفي مقد متها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة، وتيسير كافة الإجراءات، بما لا يهدر موارد الدولة، وتنويع المشروعات لتلبية حاجة السوق من المنتجات المختلفة، وتعظيم الاستفادة من الأموال الممنوحة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وأكد محافظ الدقهلية وقوفه المستمر إلى جانب كل الراغبين في العمل الجاد، ودعمه لجميع المخلصين في الاستثمار الحقيقي، لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الدقهلية.