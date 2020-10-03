"حدد فكرة مشروعك".. دورة تدريبية بمركز الحرف اليدوية بجامعة سوهاج

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم السبت، ورشة عمل تدريبية بعنوان "حدد فكرة مشروعك"، والتي ينظمها مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بالجامعة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وقال "عزيز"، إن التدريب يهدف إلى تشجيع الطلاب والخريجين أصحاب الأفكار الرائجة والممكنة التنفيذ، وربطهم بسوق العمل للاستفادة من كل فرصة استثمار وتشجيع الشباب على إنشاء مشروعاتهم الخاصة.

وأوضح الدكتور عبدالناصر ياسين، عميد كلية الآثار إن التدريب يشمل التعرف على مفهوم العمل الحر، وأنواع المشروعات، وعناصر نجاح المشروع، والمهارات والمعارف المطلوب توافرها في رائد الأعمال والمقارنة بين أفكار المشاريع واختيار أنسبها.

ومن جانبها أشارت الدكتورة ريهام محمد علي، مديرة المركز، إلى أن الدورة يشارك فيها ٢٢ متدربا ما بين طلاب وخريجين، ويستمر لمدة يومين بمقر المركز بالمطعم المركزي بالحرم الجامعي القديم.

وأضاف أسامة محمود، مسئول التدريب بجهاز تنمية المشروعات، أن تلك البرامج تهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين ومزودين بالمهارات والخبرات المطلوبة لسوق العمل، بالإضافة إلى تشجيعهم علي الإبداع والعمل الحر واكسابهم قدرات مميزة تمكنهم من البدء في المشروعات التنموية الصغيرة للخروج من دائرة البطالة.

كان الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، قد ترأس منذ أيام الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز الحرف اليدوية بالجامعة، بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة البيئة، الدكتور عبد الناصر يسين عميد كلية الآثار ونائب رئيس مجلس الإدارة، الدكتورة ريهام محمد علي مديرة المركز، الدكتور أحمد الأنصاري وكيل كلية الآثار، جيهان على ربيع ممثلة عن مؤسسات المجتمع المدني، المحاسب عفت حلمي مدير عام الحسابات والموازنة، وعبد الموجود حمدون أمين كلية الآثار.

وقال رئيس الجامعة، إن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات والخدمات لدعم وتطوير المجال الحرفي للوصول بالمنتج لمستوى التصدير، والمنافسة بالسوق المحلية والخارجية، والتوصية بضرورة تنفيذ عدد من الورش والفعاليات منها إقامة تدريب "حدد فكرة مشروعك" بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، فتح باب التطوع لأنشطة المركز المختلفة من الطلاب والخريجين في إطار خدمة المجتمع، مشاركة منتجات المركز في معرض تراثنا وكل المعارض ذات الصلة.