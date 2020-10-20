طارق توفيق نائبا لرئيس اتحاد منظمات أعمال حوض البحر المتوسط

انتُخِب المهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية اليوم نائبا أول لرئيس اتحاد منظمات أعمال حوض البحر المتوسط "BUSINESSMED" خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد منظمات أعمال حوض البحر المتوسط.

وقال بيان صادر عن اتحاد الصناعات اليوم إنه تم تعديل النظام الأساسي لاتحاد منظمات أعمال حوض البحر المتوسط ليكون للاتحاد نائبين من جنوب المتوسط – نائب أول يتم تصعيده لشغل مقعد الرئيس في الدورة التالية للاتحاد، ونائب ثاني يتم تصعيده في الدورة التالية لمقعد نائب أول.

وأشار الاتحاد إلي أنه بموجب ذلك سيشغل اتحاد الصناعات المصرية رئاسة اتحاد منظمات أعمال دول حوض البحر المتوسط في الدورة القادمة بعد ثلاثة سنوات خلفا للرئاسة الحالية لاتحاد الصناعات الإيطالي.

وكان قد ترشح لهذا المنصب بخلاف طارق توفيق كل من نبيل حنا فهد – نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة لبنان، والمهندس فتحي الجغبير – رئيس غرفة صناعة الأردن.

وقال توفيق في كلمة له أمام الاتحاد إن اتحاد الصناعات المصرية سيوفر ما لديه من خبرات من خلال الكوادر المتخصصة بالاتحاد سواء في مجال علاقات العمل أو المسئولية المجتمعية للمؤسسات أو المرأة في مجال الأعمال أو العلاقات الدولية أو خدمات تطوير الأعمال وغيرها من المجالات التي يملك فيها خبرات وكوادر يمكن من خلالها دعم دور اتحاد منظمات أعمال حوض البحر المتوسط.

وأكد أن اتحاد الصناعات من خلال الغرف الصناعية الأعضاء والمنشآت الصناعية التابعة لها حريصون على مشاركتهم في أنشطة الاتحاد لتحقيق التكامل الاقتصادي ولتدعيم العلاقات التجارية على مستوى منظمات أعمال حوض البحر المتوسط.

وعرض توفيق رؤيته للمجالات التي يمكن لاتحاد منظمات أعمال حوض البحر المتوسط الانخراط فيها بشكل أكبر خلال الأعوام الستة القادمة (فترة رئاسة الاتحاد الإيطالي، ثم رئاسة اتحاد الصناعات المصرية التي تليها) والتي تضمنت إبداء الرأي في قضايا التجارة العالمية ودور منظمة التجارة العالمية والإصلاحات اللازمة، وبناء علاقات ومواقف مشتركة مع التنظيمات الدولية للأعمال مثل تحالف الأعمال الدولي ومنظمات أعمال دول ال20، فضلا عن منح أهمية خاصة لتعظيم التكامل من خلال سلاسل القيمة على مستوى إقليم حوض البحر المتوسط.

وأُنشىء اتحاد منظمات أعمال حوض البحر المتوسط ليكون الاتحاد المقابل لاتحاد منظمات الأعمال الأوروبية بهدف تحقيق التعاون الأورومتوسطي على مستوى منظمات الأعمال، ويضم في عضويته منظمات الأعمال الرئيسية من (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، مالطا، البرتغال، تركيا، مصر، تونس، لبنان، الجزائر، الأردن، المغرب، سوريا، فلسطين)، ويعد اتحاد الصناعات المصرية عضوا مؤسسا في هذا الاتحاد منذ عام 2002، وسبق له شغل مقعد رئاسة الاتحاد مرة منذ انشائه.